Atalanta, Lazio, Bologna e Sassuolo per la Conference: Dea favorita, ma può succedere di tutto. Anche i pari punti

Più che il 36esimo turno, sarà il 37esimo a regalare sogni di Conference per le inseguitrici. Nel penultimo turno è infatti previsto il match tra Bologna e Atalanta, che a seconda dei risultati dei prossimi weekend potrebbe portare a ben quattro squadre appaiate a 55 punti, le quali potrebbero rimanere ancorate anche al termine del campionato.

In quel caso bisognerebbe considerare la classifica avulsa, la graduatoria delineata sulla base degli scontri diretti di Atalanta, Bologna, Lazio e Sassuolo. In attesa del match tra Dea e rossoblù, questo eventuale scenario con quattro squadre appaiate vedrebbe come settima la squadra di Grosso.

Il Sassuolo, in caso di arrivo a pari punti di quattro squadre, del settimo posto valevole per la Conference e del successo del Bologna ai danni dell'Atalanta nello scontro diretto, sarebbe in Europa. Nel gioco degli incastri dunque c'è anche questa eventualità inattesa, considerando come le rivali sembravano fin qui decisamente favorite per ottenere tale posizione.

Considerando gli stessi punti per Sassuolo e Atalanta, sarebbe necessario un altro criterio nella classifica avulsa, ovvero la differenza reti negli scontri diretti: a seconda della vittoria della Dea contro il Bologna, la Dea o la squadra di Grosso si troverebbe al settimo posto e dunque in Conference.