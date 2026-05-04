Atalanta, Lazio, Bologna e Sassuolo per la Conference: Dea favorita, ma può succedere di tutto. Anche i pari punti

Il successo della Lazio sulla Cremonese nel posticipo di lunedì ha portato i biancocelesti a 51 punti, a +2 su Bologna e Sassuolo, ovvero le altre due colleghe all'inseguimento del settimo posto dell'Atalanta che potrebbe valere la Conference League. La Dea, favorita per il raggiungimento dell'eventuale Conference in virtù dei soli 9 punti rimanenti a disposizione, ha visto il proprio vantaggio sui capitolini ridursi a 4, mentre Bologna e Sassuolo, quest'ultima unica vincitrice nel 35esimo turno, si trovano a -6 dal team di Palladino.
La 36esima giornata dirà qualcosa in più sulla questione settimo posto, ma questo avrà una più ampia derivazione al termine della finale di Coppa Italia che vedrà impegnata la Lazio, contro l'Inter appena laureatasi Campione d'Italia. I biancocelesti potrebbero loro malgrado sbloccare il settimo posto (comunque anche da essi raggiungibile via campionato, in caso di sconfitta), mentre una vittoria di Isaksen e compagni renderebbe inutile il settimo posto, visto che il sesto porterebbe in Conference lasciando il quinto come unico pass per l'Europa League.
In attesa della Coppa Italia e del 36esimo turno, le posizioni di Atalanta, Bologna, Lazio e Sassuolo rendono possibile anche un arrivo a pari punti al settimo posto, che con la finalista a favore dell'Inter porterebbe in Conference la miglior squadra degli scontri diretti.