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Atalanta Lazio Mario GilaGetty Images
Francesco Schirru

Atalanta, Lazio, Bologna e Sassuolo per la Conference: Dea favorita, ma può succedere di tutto. Anche i pari punti

Napoli vs Bologna
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Bologna
Serie A
Torino vs Sassuolo
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Sassuolo
Milan vs Atalanta
Milan
Atalanta
Lazio vs Inter
Lazio
Inter

In attesa di capire se il settimo posto porterà in Europa oppure o no a seconda di come si concluderà la finale di Coppa Italia, l'Atalanta vede la Lazio avvicinarsi in classifica. E occhio al Sassuolo, che ha dalla sua diversi scontri diretti.

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Il successo della Lazio sulla Cremonese nel posticipo di lunedì ha portato i biancocelesti a 51 punti, a +2 su Bologna e Sassuolo, ovvero le altre due colleghe all'inseguimento del settimo posto dell'Atalanta che potrebbe valere la Conference League. La Dea, favorita per il raggiungimento dell'eventuale Conference in virtù dei soli 9 punti rimanenti a disposizione, ha visto il proprio vantaggio sui capitolini ridursi a 4, mentre Bologna e Sassuolo, quest'ultima unica vincitrice nel 35esimo turno, si trovano a -6 dal team di Palladino.

La 36esima giornata dirà qualcosa in più sulla questione settimo posto, ma questo avrà una più ampia derivazione al termine della finale di Coppa Italia che vedrà impegnata la Lazio, contro l'Inter appena laureatasi Campione d'Italia. I biancocelesti potrebbero loro malgrado sbloccare il settimo posto (comunque anche da essi raggiungibile via campionato, in caso di sconfitta), mentre una vittoria di Isaksen e compagni renderebbe inutile il settimo posto, visto che il sesto porterebbe in Conference lasciando il quinto come unico pass per l'Europa League.

In attesa della Coppa Italia e del 36esimo turno, le posizioni di Atalanta, Bologna, Lazio e Sassuolo rendono possibile anche un arrivo a pari punti al settimo posto, che con la finalista a favore dell'Inter porterebbe in Conference la miglior squadra degli scontri diretti.

  • QUATTRO SQUADRE A PARI PUNTI

    Più che il 36esimo turno, sarà il 37esimo a regalare sogni di Conference per le inseguitrici. Nel penultimo turno è infatti previsto il match tra Bologna e Atalanta, che a seconda dei risultati dei prossimi weekend potrebbe portare a ben quattro squadre appaiate a 55 punti, le quali potrebbero rimanere ancorate anche al termine del campionato.

    In quel caso bisognerebbe considerare la classifica avulsa, la graduatoria delineata sulla base degli scontri diretti di Atalanta, Bologna, Lazio e Sassuolo. In attesa del match tra Dea e rossoblù, questo eventuale scenario con quattro squadre appaiate vedrebbe come settima la squadra di Grosso.

    Il Sassuolo, in caso di arrivo a pari punti di quattro squadre, del settimo posto valevole per la Conference e del successo del Bologna ai danni dell'Atalanta nello scontro diretto, sarebbe in Europa. Nel gioco degli incastri dunque c'è anche questa eventualità inattesa, considerando come le rivali sembravano fin qui decisamente favorite per ottenere tale posizione.

    Considerando gli stessi punti per Sassuolo e Atalanta, sarebbe necessario un altro criterio nella classifica avulsa, ovvero la differenza reti negli scontri diretti: a seconda della vittoria della Dea contro il Bologna, la Dea o la squadra di Grosso si troverebbe al settimo posto e dunque in Conference.

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  • ATALANTA E LAZIO APPAIATE

    Dopo la vittoria in rimonta contro la Cremonese, la Lazio non punta al settimo posto solamente con la finale di Coppa Italia, ma anche tramite il campionato. A quattro punti dalla Dea, potrebbe ancora superarla in questo rush finale di campionato, consapevole però di non avere scampo in caso di arrivo a pari punti.

    Qualora le due squadre dovessero chiudere il campionato con gli stessi punti, infatti, l'Atalanta sarebbe avanti vista la vittoria contro la Lazio dello scorso febbraio, seguente al pareggio del match d'andata.

    Atalanta e Lazio si sono affrontate anche nelle semifinali di Coppa Italia, quelle in cui la prova di Motta nella lotteria finale dei rigori ha spalancato le porte alla finalissima contro l'Inter.

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