L'allenatore, evidentemente non soddisfatto dal primo tempo dei suoi, ha operato tre cambi già durante l'intervallo.

Forse distratta dal ritorno della semifinale di Europa League contro il Marsiglia, l'Atalanta ha giocato un primo decisamente sottotono lunedì pomeriggio.

Impegnata in casa della Salernitana già retrocessa, infatti, la squadra bergamasca è passata in svantaggio e non ha saputo praticamente mai rendersi pericolosa.

Tanto che Gasperini già durante l'intervallo ha deciso di rivoluzionare l'undici schierato a inizio partita.