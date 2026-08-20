Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Atalanta BC v Hapoel Tel Aviv - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round First LegGetty Images Sport
Lelio Donato

Atalanta-Hapoel Tel Aviv 0-0, pagelle e tabellino: Samardzic sbaglia tanto, Scamacca ci prova, Krstovic entra bene, la difesa di Sarri soffre

Conference League Qualification
Atalanta vs Hapoel Tel Aviv
Atalanta
Hapoel Tel Aviv

Ancora in evidente ritardo di condizione e con meccanismi difensivi da sistemare, l'Atalanta non va oltre uno scialbo 0-0 casalingo contro l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League.

Pubblicità

Ancora tanto lavoro da fare per Maurizio Sarri con la sua Atalanta, che non va oltre lo 0-0 nell'andata del playoff di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. La qualificazione quindi si giocherà tra una settimana al ritorno.

I ritmi della gara sono molto bassi e le occasioni nel primo tempo latitano, Sarri perde quasi subito Scalvini a causa di un problema alla caviglia: al suo posto entra il nuovo acquisto Kristensen.

L'uomo più pericoloso dell'Atalanta è sempre Scamacca ma c'è bisogno di un grande Carnesecchi per evitare il vantaggio israeliano con Boateng che buca la difesa nerazzurra. Le due squadre vanno così all'intervallo sullo 0-0.

La partita non si accende neppure nella ripresa almeno fino al recupero, quando Krstovic di testa sfiora il colpaccio ma Tzur è bravissimo a volare per respingere il pallone.

  • PAGELLE ATALANTA-HAPOEL TEL AVIV

    Carnesecchi (7) compie un miracolo, Kristensen (5) non è ancora pronto, Samardzic (5.5) sbaglia troppi palloni, Ederson (6.5) lotta, Scamacca (6.5) è il più pericoloso, Raspadori (5.5) non incide.

    Falcao (6.5) e Kraev (6.5) sono due mastini, Owusu (6.5) si accende spesso, Boateng (6.5) mette in difficoltà la difesa di Sarri, Tzur (7) salva gli israeliani nel recupero.


    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 7; Bellanova 5.5, Kossounou 5.5, Scalvini 6 (26' Kristensen 5), Bernasconi 5.5; Samardzic 5.5 (78' Pasalic 6), Gaetano 6, Ederson 6.5; Zalewski 6 (78' Cassa 6.5), Scamacca 6.5 (63' Krstovic 6.5), Raspadori 5.5. All. Sarri

    HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Tzur 7; Coco 6 (89' Piven sv), Moyembo 6, Chico 6, Leidner 6; Falcao 6.5, Kraev 6.5; Owusu 6.5 (65' Buskila 6), Alkoukin 6 (89' Lemkin sv), Altman 6.5 (63' Silva 6); Boateng 6.5 (76' Dappa 6). All. Barda.

    • Pubblicità

  • TABELLINO ATALANTA-HAPOEL TEL AVIV

    ATALANTA-HAPOEL TEL AVIV 0-0

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 7; Bellanova 5.5, Kossounou 5.5, Scalvini 6 (26' Kristensen 5), Bernasconi 5.5; Samardzic 5.5 (78' Pasalic 6), Gaetano 6, Ederson 6.5; Zalewski 6 (78' Cassa 6.5), Scamacca 6.5 (63' Krstovic 6.5), Raspadori 5.5. All. Sarri

    HAPOEL TEL AVIV (4-2-3-1): Tzur 7; Coco 6 (89' Piven sv), Moyembo 6, Chico 6, Leidner 6; Falcao 6.5, Kraev 6.5; Owusu 6.5 (65' Buskila 6), Alkoukin 6 (89' Lemkin sv), Altman 6.5 (63' Silva 6); Boateng 6.5 (76' Dappa 6). All. Barda.

    Arbitro: Rojas (Spa)

    Ammoniti: Kraev, Raspadori, Altman

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Conference League Qualification
Hapoel Tel Aviv crest
Hapoel Tel Aviv
HAT
Atalanta crest
Atalanta
ATA