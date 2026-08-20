Atalanta-Hapoel Tel Aviv 0-0, pagelle e tabellino: Samardzic sbaglia tanto, Scamacca ci prova, Krstovic entra bene, la difesa di Sarri soffre

Ancora tanto lavoro da fare per Maurizio Sarri con la sua Atalanta, che non va oltre lo 0-0 nell'andata del playoff di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. La qualificazione quindi si giocherà tra una settimana al ritorno.
I ritmi della gara sono molto bassi e le occasioni nel primo tempo latitano, Sarri perde quasi subito Scalvini a causa di un problema alla caviglia: al suo posto entra il nuovo acquisto Kristensen.
L'uomo più pericoloso dell'Atalanta è sempre Scamacca ma c'è bisogno di un grande Carnesecchi per evitare il vantaggio israeliano con Boateng che buca la difesa nerazzurra. Le due squadre vanno così all'intervallo sullo 0-0.
La partita non si accende neppure nella ripresa almeno fino al recupero, quando Krstovic di testa sfiora il colpaccio ma Tzur è bravissimo a volare per respingere il pallone.