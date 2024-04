Atalanta-Fiorentina dove vederla: Mediaset, Sky, DAZN o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Atalanta e Fiorentina si affrontano nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

90 minuti (o forse 120) per conquistare il pass in finale. Atalanta e Fiorentina, entrambe ancora impegnate nelle coppe europee con le semifinali rispettivamente di Europa League contro il Marsiglia e Conference League contro il Club Bruges, si affrontano nel secondo atto della semifinale di Coppa Italia 2023-2024.

Le due squadre vogliono staccare il pass per la finalissima, in programma allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 15 maggio.

Con il successo per 1-0 dell'andata, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha a disposizione due risultati su tre per portare a casa la qualificazione.

L'articolo prosegue qui sotto

Di fronte, però, c'è l'Atalanta di Gasperini, galvanizzata dal successo storico nel doppio confronto di Europa League contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

All'andata fu un eurogoal di Rolando Mandragora dalla lunga distanza a decidere il match e regalare il primo atto ai viola.

Quello delle semifinali è l’unico turno della competizione che si gioca con la formula andata/ritorno: come accaduto nelle ultime edizioni, i goal in trasferta non ‘valgono doppio’ e in caso di parità complessiva al 90’ della seconda sfida, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Di seguito tutte le info sulla partita tra Atalanta e Fiorentina di Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.