Atalanta d’Europa, tre ex nerazzurri trascinano l’Atletico Madrid in semifinale di Champions: Ruggeri domina su Yamal, Musso decisivo tra i pali e Lookman firma il goal qualificazione contro il Barcellona

La sfida di ritorno si è aperta con un Barcellona determinato a ribaltare il 2-0 dell’andata. Dopo appena quattro minuti, complice un errore di Lenglet, Yamal ha trovato il goal dell’1-0 davanti a Musso.

I catalani hanno poi raddoppiato con Ferran Torres, riaprendo completamente il discorso qualificazione.

Nel momento di massimo dominio blaugrana è arrivata la reazione dell’Atletico: Marcos Llorente ha recuperato palla e servito Lookman per il goal che ha cambiato la partita.

Nella ripresa, priva di reti ma ricca di episodi, è stato annullato un goal a Ferran Torres per fuorigioco e il Barcellona è rimasto in inferiorità numerica per l’espulsione di Eric García, episodio gestito con incertezza dall’arbitro Turpin.

Nonostante l’uomo in meno, i catalani hanno continuato ad attaccare fino all’ultima occasione fallita da Ronald Araújo nei minuti di recupero.



