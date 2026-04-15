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Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Atalanta d’Europa, tre ex nerazzurri trascinano l’Atletico Madrid in semifinale di Champions: Ruggeri domina su Yamal, Musso decisivo tra i pali e Lookman firma il goal qualificazione contro il Barcellona

Champions League
Atletico Madrid vs Barcellona
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I Colchoneros eliminano il Barcellona: tra i protagonisti tre ex nerazzurri. Ruggeri brilla su Yamal, Musso salva e Lookman segna il goal decisivo.

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In un momento complicato per il calcio italiano, le luci più brillanti arrivano dall’Europa e portano la firma del modello Atalanta.

L’Atletico Madrid conquista la semifinale di Champions League eliminando il Barcellona grazie anche al contributo decisivo di Matteo Ruggeri, Juan Musso e Ademola Lookman, tre protagonisti cresciuti o consacrati a Bergamo.

Una qualificazione costruita tra andata e ritorno, con il 2-0 al Camp Nou e la sconfitta per 1-2 al Metropolitano, per un complessivo 3-2 che proietta i Colchoneros tra le migliori quattro del Vecchio Continente.

  • RUGGERI, LA CONSACRAZIONE EUROPEA

    Il volto simbolo della serata è quello di Matteo Ruggeri, protagonista assoluto nella doppia sfida contro il Barcelona. Il laterale classe 2002 ha disputato due gare di altissimo livello, distinguendosi per intelligenza tattica e forza fisica, riuscendo a limitare un talento come Lamine Yamal.

    Non solo fase difensiva: Ruggeri ha inciso anche in avanti, servendo un assist decisivo nella gara d’andata.

    Una prestazione complessiva che certifica il salto di qualità e la definitiva consacrazione internazionale dell’esterno cresciuto nel vivaio atalantino.


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  • MUSSO E LOOKMAN, FIRME DECISIVE

    Accanto a Ruggeri brillano anche Juan Musso e Ademola Lookman, protagonisti nella notte del Metropolitano.

    Musso ha difeso la porta dell’Atletico con interventi determinanti in entrambe le partite, risultando decisivo nei momenti più delicati.

    Lookman, invece, ha lasciato il segno nel momento chiave del ritorno: con i Colchoneros sotto di due reti, è stato l’attaccante nigeriano a firmare il goal che ha riequilibrato l’inerzia della qualificazione, evitando la rimonta blaugrana e riportando avanti l’Atletico nel computo totale.


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  • SPETTACOLO E TENSIONE AL METROPOLITANO

    La sfida di ritorno si è aperta con un Barcellona determinato a ribaltare il 2-0 dell’andata. Dopo appena quattro minuti, complice un errore di Lenglet, Yamal ha trovato il goal dell’1-0 davanti a Musso.

    I catalani hanno poi raddoppiato con Ferran Torres, riaprendo completamente il discorso qualificazione.

    Nel momento di massimo dominio blaugrana è arrivata la reazione dell’Atletico: Marcos Llorente ha recuperato palla e servito Lookman per il goal che ha cambiato la partita.

    Nella ripresa, priva di reti ma ricca di episodi, è stato annullato un goal a Ferran Torres per fuorigioco e il Barcellona è rimasto in inferiorità numerica per l’espulsione di Eric García, episodio gestito con incertezza dall’arbitro Turpin.

    Nonostante l’uomo in meno, i catalani hanno continuato ad attaccare fino all’ultima occasione fallita da Ronald Araújo nei minuti di recupero.


  • L’IMPRONTA ATALANTA

    La qualificazione dell’Atletico Madrid assume così un forte sapore italiano e, in particolare, bergamasco.

    Oltre a Ruggeri, Musso e Lookman, anche altri protagonisti della rosa hanno un passato legato alla Serie A, confermando l’impatto del lavoro sviluppato a Zingonia.

    Una vera e propria “colonia atalantina” che continua a imporsi sui palcoscenici internazionali, dimostrando come il modello tecnico e mentale costruito a Bergamo rappresenti oggi una garanzia di eccellenza nel calcio europeo.

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