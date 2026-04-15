Atalanta d’Europa, tre ex nerazzurri trascinano l’Atletico Madrid in semifinale di Champions: Ruggeri domina su Yamal, Musso decisivo tra i pali e Lookman firma il goal qualificazione contro il Barcellona

In un momento complicato per il calcio italiano, le luci più brillanti arrivano dall’Europa e portano la firma del modello Atalanta.
L’Atletico Madrid conquista la semifinale di Champions League eliminando il Barcellona grazie anche al contributo decisivo di Matteo Ruggeri, Juan Musso e Ademola Lookman, tre protagonisti cresciuti o consacrati a Bergamo.
Una qualificazione costruita tra andata e ritorno, con il 2-0 al Camp Nou e la sconfitta per 1-2 al Metropolitano, per un complessivo 3-2 che proietta i Colchoneros tra le migliori quattro del Vecchio Continente.