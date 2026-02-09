Goal.com
Atalanta-Cremonese 2-1, pagelle e tabellino: Krstovic la sblocca, Zappacosta raddoppia, Raspadori ispirato, Baschirotto soffre, Vardy non si vede

Vittoria per 2-1 dell'Atalanta che si avvicina alla zona Europa, mentre la Cremonese continua a scivolare in classifica: ora è +5 sulla Fiorentina. A segno Krstovic e Zappacosta, traversa di Samardzic. Nel recupero rete di Thorsby.

L'Atalanta torna alla vittoria anche in campionato, batte la Cremonese per 2-1 e si avvicina alla zona Europa. Il tutto senza De Ketelaere e Scamacca, entrambi fermati da problemi fisici poco prima della partita.

Notte fonda invece per la squadra di Davide Nicola che dopo un ottimo inizio di stagione ora non vince da dal 7 dicembre e si ritrova con soli cinque punti di vantaggio sulla Fiorentina terzultima.

Gli uomini di Palladino dominano la partita dall'inizio e la sbloccano quasi subito con un goal da vero bomber di Krstovic, poco dopo Zappacosta trova l'angolo giusto sul secondo palo. In mezzo anche una traversa di Samardzic.

Nella ripresa l'Atalanta abbassa il ritmo e si limita a gestire il risultato rischiando solo nel finale, quando Carnesecchi dice di no a Djuric ed in pieno recupero Thorsby trova la rete.

  • PAGELLE ATALANTA

    Krstovic (7.5) segna e gioca con la squadra, Zappacosta (7) spinge tanto, Zalewski (6.5) ispirato, Raspadori (7) uomo assist.

    ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6.5; Scalvini 6.5, Djimsiti 6, Kolasinac 6 (59' Kossounou 5.5); Zappacosta 7 (59' Bellanova 6), Ederson 6.5, Pasalic 6.5, Zalewski 6.5 (70' Bernasconi 6); Samardzic 6.5 (70' Sulemana 6), Raspadori 7 (78' Musah 6); Krstovic 7.5. All. Palladino.

  • PAGELLE CREMONESE

    Audero (5) sempre incerto, Baschirotto (4.5) soffre troppo, Bonazzoli (5) e Vardy (5) non si vedono mai, Thorsby (6.5) uno dei pochi a salvarsi.

    CREMONESE (3-5-2): Audero 5; Ceccherini 5 (39' Terracciano 6), Baschirotto 4.5, Luperto 5.5; Barbieri 5 (84' Zerbin sv), Thorsby 6.5, Grassi 5.5 (63' Payero 6), Maleh 5.5, Pezzella 5; Bonazzoli 5 (46' Djuric 6), Vardy 5 (63' Sanabria 5.5). All. Nicola.

  • TABELLINO ATALANTA-CREMONESE

    ATALANTA-CREMONESE 2-1

    Marcatori: 13' Krstovic, 25' Zappacosta (A), 94' Thorsby (C)

    ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6; Scalvini 6.5, Djimsiti 6, Kolasinac 6 (59' Kossounou 6); Zappacosta 7 (59' Bellanova 6), Ederson 6.5, Pasalic 6.5, Zalewski 6.5 (70' Bernasconi 6); Samardzic 6.5 (70' Sulemana 6), Raspadori 7 (78' Musah 6); Krstovic 7.5. All. Palladino.

    CREMONESE (3-5-2): Audero 5; Ceccherini 5 (39' Terracciano 6), Baschirotto 4.5, Luperto 5.5; Barbieri 5 (84' Zerbin sv), Thorsby 6, Grassi 5.5 (63' Payero 6), Maleh 5.5, Pezzella 5; Bonazzoli 5 (46' Djuric 5.5), Vardy 5 (63' Sanabria 5.5). All. Nicola.

    Arbitro: Piccinini

    Ammoniti: Kolasinac, Kossounou (A)

0