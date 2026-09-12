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Atalanta CagliariGetty Images
Stefano Silvestri

Atalanta-Cagliari 1-2, pagelle e tabellino: Mendy e Maldini portano i sardi al secondo posto, Scamacca non basta

Serie A
Atalanta vs Cagliari
Atalanta
Cagliari

Colpo del Cagliari alla New Balance Arena: terza vittoria nelle prime quattro giornate per la squadra di Pisacane. Secondo ko di fila invece per l'Atalanta.

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L'Atalanta di Maurizio Sarri non decolla. Contro il Cagliari arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Roma. Un altro 1-2 che non avvicina la Dea alle zone più nobili della classifica, e che apre un primo squarcio di crisi.

L'Atalanta preme nel primo quarto d'ora, ma a passare in vantaggio è il Cagliari: contropiede micidiale dei sardi, con lancio di Zé Pedro per lo scatto di Adopo e perfetto assist di quest'ultimo per Mendy, che davanti a Carnesecchi non sbaglia.

Il pareggio atalantino arriva sul finire del primo tempo: incursione centrale personale di De Ketelaere e tocco per Scamacca, il cui destro termina in rete grazie anche a una deviazione di Obert.

Il Cagliari non si perde però d'animo: Mendy si vede annullare l'1-2 per fuorigioco, ma a trovarlo è Maldini su calcio di rigore, concesso per un netto fallo di mano in area di Kolasinac.

Samardzic sfiora il 2-2 dopo una splendida serpentina in area, mancando però clamorosamente la porta davanti a Carnesecchi. E anche Kessié va vicino al pari in un paio di occasioni. Ma il Cagliari resiste, portandosi a casa la terza vittoria in 4 giornate.

A proposito della squadra di Pisacane: al momento, e in attesa che le partite della quarta giornata si completino, è seconda dietro alla Lazio e assieme a Roma e Inter. Un gran bell'avvio di campionato.


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  • PAGELLE ATALANTA-CAGLIARI

    Scamacca cerca il goal e lo trova, De Ketelaere "salva" la propria prestazione con l'assist dell'1-1. Kessié nel vivo del gioco al suo secondo esordio con l'Atalanta, nella posizione di regista, inconcludente invece Rowe. Fuori tempo Kolasinac nell'azione del rigore, fuori tempo anche i due centrali difensivi nelle marcature.

    Gran partita di Mendy nel Cagliari, Adopo assistman, Maldini freddissimo dal dischetto. Non bene invece Fazzini. Romano sfiora il goal da fuori, la difesa se la cava. Gran lancio di Zé Pedro per Adopo in occasione dello 0-1.

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 6; Bellanova 5.5, Kossounou 5.5, Scalvini 5.5, Kolasinac 5 (68' Bernasconi 6); Samardzic 6 (77' Raspadori sv), Kessié 6 (85' Pasalic sv), Ederson 5.5; De Ketelaere 6, Scamacca 6.5 (68' Krstovic 5.5), Rowe 5.5. All. Sarri

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile 6; Zé Pedro 6.5 (68' Sugawara 6), Deiola 6.5, Rodriguez 6.5, Obert 6; Adopo 6.5, Winks 6, Romano 6.5; Maldini 6.5 (79' Kofler), Fazzini 5.5 (57' Fadera 5.5); Mendy 7 (79' Kevin Carlos sv). All. Pisacane

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  • TABELLINO ATALANTA-CAGLIARI

    ATALANTA-CAGLIARI 1-2

    Marcatori: 19' Mendy (C), 41' Scamacca (A), 61' rig. Maldini (C)

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac (68' Bernasconi); Samardzic (77' Raspadori), Kessié (85' Pasalic), Ederson; De Ketelaere, Scamacca (68' Krstovic), Rowe. All. Sarri

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro (68' Sugawara), Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini (79' Kofler), Fazzini (57' Fadera); Mendy (79' Kevin Carlos). All. Pisacane

    Arbitro: Arena

    Ammoniti: nessuno

    Espulsi: nessuno

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