Atalanta-Cagliari 1-2, pagelle e tabellino: Mendy e Maldini portano i sardi al secondo posto, Scamacca non basta

L'Atalanta di Maurizio Sarri non decolla. Contro il Cagliari arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Roma. Un altro 1-2 che non avvicina la Dea alle zone più nobili della classifica, e che apre un primo squarcio di crisi.

L'Atalanta preme nel primo quarto d'ora, ma a passare in vantaggio è il Cagliari: contropiede micidiale dei sardi, con lancio di Zé Pedro per lo scatto di Adopo e perfetto assist di quest'ultimo per Mendy, che davanti a Carnesecchi non sbaglia.

Il pareggio atalantino arriva sul finire del primo tempo: incursione centrale personale di De Ketelaere e tocco per Scamacca, il cui destro termina in rete grazie anche a una deviazione di Obert.

Il Cagliari non si perde però d'animo: Mendy si vede annullare l'1-2 per fuorigioco, ma a trovarlo è Maldini su calcio di rigore, concesso per un netto fallo di mano in area di Kolasinac.

Samardzic sfiora il 2-2 dopo una splendida serpentina in area, mancando però clamorosamente la porta davanti a Carnesecchi. E anche Kessié va vicino al pari in un paio di occasioni. Ma il Cagliari resiste, portandosi a casa la terza vittoria in 4 giornate.

A proposito della squadra di Pisacane: al momento, e in attesa che le partite della quarta giornata si completino, è seconda dietro alla Lazio e assieme a Roma e Inter. Un gran bell'avvio di campionato.







