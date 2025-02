Atalanta-Cagliari dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Atalanta vs Cagliari

Atalanta e Cagliari si affrontano nel match valido per la 25ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo il playoff di Champions League, l’Atalanta torna a concentrarsi sul campionato dove è attesa da una sfida più ostica di quanto possa dire la classifica.

La formazione nerazzurra, terza con 50 punti, sfida infatti il Cagliari di Nicola, impegnato nella lotta per non retrocedere. Nell’ultimo turno di campionato l’Atalanta ha stravinto contro il Verona, battuto 5-0 in trasferta: adesso l’obiettivo è quello di dare continuità al successo del Bentegodi.

Vittoria preziosa nell’ultima giornata anche quella ottenuta dal Cagliari, che ha battuto 2-1 il Parma in uno scontro diretto nella lotta salvezza.

L'articolo prosegue qui sotto

Tutte le info su Atalanta-Cagliari: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.