Atalanta-Cagliari 0-0, pagelle e tabellino: Caprile decisivo, Samardzic in affanno

Atalanta vs Cagliari

L'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro un Cagliari concentrato e combattivo: i nerazzurri salgono a -3 dal secondo posto.

L'Atalanta ha in testa solo e soltanto il ritorno dei playoff contro il Brugge di Champions League e contro il Cagliari, in questa 25esima giornata di campionato, la cosa appare ancora più evidente.

Il primo tempo risulta molto bloccato ed offre poche emozioni: i padroni di casa si spingono all'attacco, ma gli ospiti si chiudono e non concedono vere e proprie palle goal agli avversari.

Gasperini prova a dare una scossa ai suoi ad inizio ripresa, inserendo De Ketelaere per un deludende Samardzic, poi Palestra e Vlahovic per Cuadrado e Retegui, ma i ritmi restano bassi e il match non si sblocca.

Le uniche tre vere occasioni del match arrivano nel finale: prima sul mancino di De Ketelaere a 10 dalla fine, con il belga che trova una leggera - ma necessaria - deviazione di Mina che fa terminare la palla fuori a fil di palo, poi con la gran parata di Caprile su Vlahovic ed infine sul destro a giro di Pasalic in pieno recupero.

La Dea inchioda sullo 0-0, con un punto che significa -3 dal secondo posto occupato dall'Inter e -4 dal Napoli in testa alla classifica.