Atalanta-Bologna 1-0, pagelle e tabellino: Scamacca e Piccoli non si vedono, Cambiaghi ci prova, Carnesecchi sempre attento, jolly di Samardzic

Carnesecchi (6.5) sempre attento, Kossounou (5.5) rischia grosso, Gaetano (5.5) non brilla, De Ketelaere (5.5) e Raspadori (5.5) deludono, Scamacca (5.5) è spento, Samardzic (7) entra e la decide.

Heggem (6.5) e Helland (6.5) annullano Scamacca, Alhassane (6.5) spinge tanto, Bernardeschi (6.5) prova a inventare, Piccoli (5) non si vede, Cambiaghi (6.5) tra i pochi a provarci, Skorupski (5) ha gravi colpe sul goal.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 6.5; Zappacosta 5.5, Scalvini 6, Kossounou 5.5, Kolasinac 6 (78' Kolasinac 6); Pasalic 5.5, Gaetano 5.5, Ederson 5.5 (68' Samardzic 7); De Ketelaere 5.5 (55' Zalewski 6), Scamacca 5.5 (68' Krstovic 6), Raspadori 5.5 (55' Elmas 6). All. Sarri

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 5; Holm 6 (72' Zortea 6), Heggem 6.5, Helland 6.5, Alhassane 6.5; Odgaard 5.5 (60' Orsolini 6, 80' Moro sv), Pobega 5.5 (72' Amondarian 6), Ferguson 6; Bernardeschi 6.5, Piccoli 5 (60' Dovbyk 6), Cambiaghi 6.5. All. Tedesco