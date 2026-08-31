Atalanta-Bologna 1-0, pagelle e tabellino: Scamacca e Piccoli non si vedono, Cambiaghi ci prova, Carnesecchi sempre attento, jolly di Samardzic

La seconda giornata di Serie A si è chiusa con la vittoria dell'Atalanta, che batte il Bologna per 1-0 all'ultimo respiro. A decidere la gara un tiro dalla distanza di Lazar Samardzic.
Inizio di gara un po' svagato da parte della squadra di Sarri con Kossounou che perde un pallone pericoloso ma viene graziato da Cambiaghi. Poi ci prova Bernardeschi dalla distanza con un tiro che termina fuori non di molto.
I padroni di casa si vedono poco davanti dove Scamacca è ben controllato dalla coppia Heggem-Helland. La migliore occasione del primo tempo è di Ferguson che viene pescato da Bernardeschi sul secondo palo ma Carnesecchi respinge.
Anche in avvio di ripresa il Bologna parte meglio e sfiora subito il vantaggio, sempre con Cambiaghi, che stavolta colpisce il palo. In pieno recupero un tiro non irresistibile di Samardzic beffa Skorupski. Atalanta a punteggio pieno, Tedesco resta a zero.