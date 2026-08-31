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Atalanta BC v Hapoel Tel Aviv - UEFA Conference League 2026/27 Play Off Round First LegGetty Images Sport
Lelio Donato

Atalanta-Bologna 1-0, pagelle e tabellino: Scamacca e Piccoli non si vedono, Cambiaghi ci prova, Carnesecchi sempre attento, jolly di Samardzic

Serie A
Atalanta vs Bologna
Atalanta
Bologna

Il posticipo che chiude la seconda giornata di Serie A termina con la vittoria dell'Atalanta per 1-0 contro il Bologna. La squadra di Tedesco è più pericolosa, Cambiaghi colpisce un palo ma in pieno recupero segna Samardzic.

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La seconda giornata di Serie A si è chiusa con la vittoria dell'Atalanta, che batte il Bologna per 1-0 all'ultimo respiro. A decidere la gara un tiro dalla distanza di Lazar Samardzic.

Inizio di gara un po' svagato da parte della squadra di Sarri con Kossounou che perde un pallone pericoloso ma viene graziato da Cambiaghi. Poi ci prova Bernardeschi dalla distanza con un tiro che termina fuori non di molto.

I padroni di casa si vedono poco davanti dove Scamacca è ben controllato dalla coppia Heggem-Helland. La migliore occasione del primo tempo è di Ferguson che viene pescato da Bernardeschi sul secondo palo ma Carnesecchi respinge.

Anche in avvio di ripresa il Bologna parte meglio e sfiora subito il vantaggio, sempre con Cambiaghi, che stavolta colpisce il palo. In pieno recupero un tiro non irresistibile di Samardzic beffa Skorupski. Atalanta a punteggio pieno, Tedesco resta a zero.

  • PAGELLE ATALANTA-BOLOGNA

    Carnesecchi (6.5) sempre attento, Kossounou (5.5) rischia grosso, Gaetano (5.5) non brilla, De Ketelaere (5.5) e Raspadori (5.5) deludono, Scamacca (5.5) è spento, Samardzic (7) entra e la decide.

    Heggem (6.5) e Helland (6.5) annullano Scamacca, Alhassane (6.5) spinge tanto, Bernardeschi (6.5) prova a inventare, Piccoli (5) non si vede, Cambiaghi (6.5) tra i pochi a provarci, Skorupski (5) ha gravi colpe sul goal.

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 6.5; Zappacosta 5.5, Scalvini 6, Kossounou 5.5, Kolasinac 6 (78' Kolasinac 6); Pasalic 5.5, Gaetano 5.5, Ederson 5.5 (68' Samardzic 7); De Ketelaere 5.5 (55' Zalewski 6), Scamacca 5.5 (68' Krstovic 6), Raspadori 5.5 (55' Elmas 6). All. Sarri

    BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 5; Holm 6 (72' Zortea 6), Heggem 6.5, Helland 6.5, Alhassane 6.5; Odgaard 5.5 (60' Orsolini 6, 80' Moro sv), Pobega 5.5 (72' Amondarian 6), Ferguson 6; Bernardeschi 6.5, Piccoli 5 (60' Dovbyk 6), Cambiaghi 6.5. All. Tedesco

    • Pubblicità

  • TABELLINO ATALANTA-BOLOGNA

    ATALANTA-BOLOGNA 1-0

    Marcatori: 96' Samardzic

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 6.5; Zappacosta 5.5, Scalvini 6, Kossounou 5.5, Kolasinac 6 (78' Kolasinac 6); Pasalic 5.5, Gaetano 5.5, Ederson 5.5 (68' Samardzic 7); De Ketelaere 5.5 (55' Zalewski 6), Scamacca 5.5 (68' Krstovic 6), Raspadori 5.5 (55' Elmas 6). All. Sarri

    BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 5; Holm 6 (72' Zortea 6), Heggem 6.5, Helland 6.5, Alhassane 6.5; Odgaard 5.5 (60' Orsolini 6, 80' Moro sv), Pobega 5.5 (72' Amondarian 6), Ferguson 6; Bernardeschi 6.5, Piccoli 5 (60' Dovbyk 6), Cambiaghi 6.5. All. Tedesco

    Arbitro: Doveri

    Ammoniti: Tedesco (non dal campo)

    Espulsi: nessuno

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