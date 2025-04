Atalanta-Bologna 2-0, pagelle e tabellino: Retegui e Pasalic fanno tornare il sorriso sul volto di Gasperini

Va all'Atalanta lo scontro diretto per la Champions League: Retegui e Pasalic regolano il Bologna e interrompono la striscia negativa.

Domenica felice per l'Atalanta che in un sol colpo spezza un doppio digiuno: quello realizzativo e quello di una vittoria che in casa mancava addirittura da 112 giorni. Stavolta è il Bologna a finire sotto i colpi della 'Dea': pronta risposta alla Juventus in zona Champions, coi felsinei che invece scivolano al quinto posto (in attesa del derby di Roma).

La squadra di Gasperini mette le cose in chiaro già in avvio: bastano poco meno di tre minuti a Retegui per trovare la zampata sull'assist di Bellanova. Ospiti in completa balia degli avversari che siglano anche il raddoppio: stavolta è l'italo-argentino a servire il pallone giusto per l'inserimento di Pasalic, completamente dimenticato dalla retroguardia di Italiano. Ndoye spaventa Carnesecchi che smanaccia sul palo, Kolasinac si fa male al ginocchio ed è costretto a uscire.

Nella ripresa un po' meglio gli emiliani che però non trovano l'episodio giusto per tornare a stretto contatto con la 'Dea', applaudita dal suo pubblico dopo un mese segnato da una preoccupante involuzione.