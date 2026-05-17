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Orsolini BolognaGetty Images
Michael Di Chiaro

Atalanta-Bologna 0-1, pagelle e tabellino: Carnesecchi para quasi tutto, Krstovic e De Ketelaere non graffiano, Rowe ispirato, Orsolini decisivo

Serie A
Atalanta vs Bologna
Atalanta
Bologna

Il guizzo di Orsolini regala i tre punti alla squadra di Italiano, ma per l'Europa non basta: l'Atalanta è certa del settimo posto e stacca il pass per i preliminari di Conference League.

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L'Atalanta si congeda dal proprio pubblico con una sconfitta ma con il sorriso: la Dea, infatti, è aritmeticamente qualificata alla prossima edizione della Conference League.

Alla New Balance Arena vince il Bologna grazie al blitz vincente di Orsolini, ma ai rossoblù sarebbe servito vincere con due reti di scarto per tenere aperti i sogni d'Europa.

Dopo una prima frazione di gioco che si sviluppa sul filo dell'equilibrio, l'occasione più importante capita a Rowe che con una grande conclusione da fuori chiama Carnesecchi alla grande parata. La Dea, dal canto suo, viaggia a folate ma non dà mai la sensazione di poter colpire. Lo fa eccome, invece, la squadra di Italiano che all'imbocco del segmento finale di gara piazza il colpo da tre punti: pennellata di Rowe sul secondo palo per l'inserimento vincente di Orsolini che vale il definitivo 0-1. Dea, dunque, al tappet ma col sorriso: gli orobici giocheranno la Conference League.

  • PAGELLE ATALANTA

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  • PAGELLE BOLOGNA

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  • TABELLINO ATALANTA-BOLOGNA

    ATALANTA-BOLOGNA 0-1

    Marcatori: 78' Orsolini

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta (88' Kolasinac), De Roon (63' Pasalic), Ederson, Zalewski (64' Musah); De Ketelaere (82' Bakker), Raspadori (64' Sulemana); Krstovic. All. Palladino.

    BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Heggem, Helland, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega (69' Moro); Bernardeschi (69' Orsolini), Castro (69' Dallinga), Rowe (88' Dominguez). All. Italiano.

    Arbitro: Perenzoni

    Ammoniti: Pobega, Pasalic

    Espulsi: -

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