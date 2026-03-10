Goal.com
Michael Di Chiaro

Atalanta-Bayern Monaco 1-6, pagelle e tabellino: Olise fenomenale, Gnabry imprendibile, Luis Diaz elettrico e Jackson straripante, Dea surclassata

Prova di forza clamorosa da parte dei tedeschi che, di fatto, ipotecano il passaggio ai quarti spazzando via la Dea: doppietta di uno strepitoso Olise, a segno anche Stanisic, Gnabry, Jackson e Musiala. A tempo scaduto arriva il goal della bandiera targato Pasalic.

Semplicemente devastante. Non esistono aggettivi per descrivere il Bayern Monaco di Vincent Kompany che ipoteca la qualificazione ai quarti di finale di Champions League dominando il primo atto di Bergamo contro l'Atalanta: alla New Balance Arena finisce 6-0 per i tedeschi.

La Dea prova ad approcciare la sfida con coraggio e, soprattutto, con il tandem pesante composto da Scamacca e Krstovic. L'illusione, però, dura una manciata di minuti: sugli sviluppi da corner, il Bayern la sblocca grazie all'inserimento vincente di Stanisic, colpevolmente perso da Zalewski. Da quel momento, il Bayern è inarrestabile: Olise, dopo aver impegnato due volte Carnesecchi, lo trafigge con un sinistro chirurgico all'angolino. Ma non finisce qui perché tre minuti più tardi c'è gioia anche per Gnabry che si incunea in area a velocità supersonica e batte l'incolpevole numero 29 nerazzurro. Prima dell'intervallo è lo stesso Gnabry a sfiorare il poker ma la sua conclusione accarezza la traversa.

Nella ripresa Palladino ripristina subito la difesa a tre inserendo Djimsiti al posto di Scamacca, ma la musica non cambia: al primo affondo buono, infatti, il Bayern cala il poker con Jackson, il cui diagonale costringe Carnesecchi a capitolare una volta ancora. Il Bayern, però, non stacca mai il piede dall'acceleratore e continua ad attaccare e, soprattutto, a segnare: Olise griffa la doppietta personale con un altro capolavoro balistico, poi c'è gioia anche per Musiala, autore dello 0-6, con un comodo tap-in che chiude una partita senza storia. A tempo scaduto arriva l'unico acuto nerazzurro griffato da Pasalic.

  • PAGELLE ATALANTA

    Non si salva nessuno in casa nerazzurra. Il sistema con la doppia punta non funziona e viene abortito dopo 45': Scamacca (5) e Krstovic (5) non la vedono praticamente mai. Naufragio totale della difesa con Hien (4.5) e Kolasinac (4.5) che vengono messi in costante apprensione dagli inarrestabili attaccante del Bayern. Male soprattutto Bernasconi (4) e Zalewski (4), in evidente affanno sin dalle prime battute. Pasalic (5.5) trova la rete dell'onore a tempo scaduto.

    VOTI ATALANTA: Carnesecchi 5.5; Zappacosta 5 (67' Bellanova 5.5), Hien 4.5, Kolasinac 4.5 (55' Ahanor 5.5), Bernasconi 4; Kamaldeen 5.5 (73' Samardzic sv), De Roon 5, Pasalic 5.5, Zalewski 4 (55' Musah 5.5); Krstovic 5, Scamacca 5 (46' Djimsiti 5.5).

  • PAGELLE BAYERN MONACO

    Olise (8.5) è semplicemente fenomenale: due gol da urlo e un assist che coronano una prestazione da fuoriclasse assoluto. Non è da meno Gnabry, protagonista di un primo tempo spaziale: un goal e un assist ne sono la controprova. Luis Diaz (7) quando si accende è sostanzialmente imprendibile: non segna, ma fornisce un assist ed è sempre pericoloso. Brilla di luce propria anche Jackson che all'improvviso alza i giri del motore: anche per lui una rete e un assist al bacio per Musiala.

    VOTI BAYERN: Urbig 6; Stanisic 6.5, Upamecano 6.5, Tah 6.5, Laimer 6.5 (46' Davies 6, 71' Bischof 6); Kimmich 6.5, Pavlovic 6.5 (68' Goretzka 6); Olise 8.5, Gnabry 8 (46' Musiala 7), Luis Diaz 7; Jackson 7.5.

  • TABELLINO ATALANTA-BAYERN MONACO

    ATALANTA-BAYERN MONACO 1-6

    Marcatori: 12' Stanisic, 22' Olise, 25' Gnabry, 52' Jackson, 64' Olise, 67' Musiala, 93' Pasalic

    Atalanta (4-4-2): Carnesecchi; Zappacosta (67' Bellanova), Hien, Kolasinac (55' Ahanor), Bernasconi; Kamaldeen (73' Samardzic), De Roon, Pasalic, Zalewski (55' Musah); Krstovic, Scamacca (46' Djimsiti). All. Palladino

    Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Stanisic (86' Guerreiro), Upamecano, Tah, Laimer (46' Davies, 71' Bischof); Kimmich, Pavlovic (68' Goretzka); Olise, Gnabry (46' Musiala), Luis Diaz; Jackson. All. Kompany

    Arbitro: Eskås (Norvegia)

    Ammoniti: Laimer

    Espulsi: -

