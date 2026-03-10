Atalanta-Bayern Monaco 1-6, pagelle e tabellino: Olise fenomenale, Gnabry imprendibile, Luis Diaz elettrico e Jackson straripante, Dea surclassata

Olise (8.5) è semplicemente fenomenale: due gol da urlo e un assist che coronano una prestazione da fuoriclasse assoluto. Non è da meno Gnabry, protagonista di un primo tempo spaziale: un goal e un assist ne sono la controprova. Luis Diaz (7) quando si accende è sostanzialmente imprendibile: non segna, ma fornisce un assist ed è sempre pericoloso. Brilla di luce propria anche Jackson che all'improvviso alza i giri del motore: anche per lui una rete e un assist al bacio per Musiala.

VOTI BAYERN: Urbig 6; Stanisic 6.5, Upamecano 6.5, Tah 6.5, Laimer 6.5 (46' Davies 6, 71' Bischof 6); Kimmich 6.5, Pavlovic 6.5 (68' Goretzka 6); Olise 8.5, Gnabry 8 (46' Musiala 7), Luis Diaz 7; Jackson 7.5.