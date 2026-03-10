Atalanta-Bayern Monaco 1-6, pagelle e tabellino: Olise fenomenale, Gnabry imprendibile, Luis Diaz elettrico e Jackson straripante, Dea surclassata

Semplicemente devastante. Non esistono aggettivi per descrivere il Bayern Monaco di Vincent Kompany che ipoteca la qualificazione ai quarti di finale di Champions League dominando il primo atto di Bergamo contro l'Atalanta: alla New Balance Arena finisce 6-0 per i tedeschi.
La Dea prova ad approcciare la sfida con coraggio e, soprattutto, con il tandem pesante composto da Scamacca e Krstovic. L'illusione, però, dura una manciata di minuti: sugli sviluppi da corner, il Bayern la sblocca grazie all'inserimento vincente di Stanisic, colpevolmente perso da Zalewski. Da quel momento, il Bayern è inarrestabile: Olise, dopo aver impegnato due volte Carnesecchi, lo trafigge con un sinistro chirurgico all'angolino. Ma non finisce qui perché tre minuti più tardi c'è gioia anche per Gnabry che si incunea in area a velocità supersonica e batte l'incolpevole numero 29 nerazzurro. Prima dell'intervallo è lo stesso Gnabry a sfiorare il poker ma la sua conclusione accarezza la traversa.
Nella ripresa Palladino ripristina subito la difesa a tre inserendo Djimsiti al posto di Scamacca, ma la musica non cambia: al primo affondo buono, infatti, il Bayern cala il poker con Jackson, il cui diagonale costringe Carnesecchi a capitolare una volta ancora. Il Bayern, però, non stacca mai il piede dall'acceleratore e continua ad attaccare e, soprattutto, a segnare: Olise griffa la doppietta personale con un altro capolavoro balistico, poi c'è gioia anche per Musiala, autore dello 0-6, con un comodo tap-in che chiude una partita senza storia. A tempo scaduto arriva l'unico acuto nerazzurro griffato da Pasalic.