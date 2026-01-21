Pubblicità
Atalanta-Athletic Bilbao 2-3, pagelle e tabellino: Scamacca illude, poi blackout e 'remuntada' basca con Navarro protagonista, Dea dal 3° a 13° posto in 18 minuti

La Dea gioca un grande primo tempo e passa con Scamacca, poi nella ripresa il blackout di 17 minuti: l’Athletic ribalta tutto, Krstovic accorcia ma non basta: finisce 2-3, qualificazione rimandata alla decisiva trasferta di Bruxelles.

L’Atalanta spreca una grande occasione per ipotecare la qualificazione diretta agli ottavi di Champions e, dopo un ottimo primo tempo, crolla nella ripresa contro un Athletic Bilbao falcidiato dagli infortuni ma capace di rimontare e imporsi 2-3 alla New Balance Arena.

Gli uomini di Palladino partono forte e al 16’ vanno in vantaggio: Zalewski crossa alla perfezione e Scamacca segna di testa l’1-0.

La Dea gioca sul velluto: Zalewski costringe i baschi a falli continui, De Ketelaere taglia la difesa come burro e sfiora il raddoppio colpendo un palo di testa. L’Athletic non crea nulla e si limita a difendere. L’Atalanta però non chiude la partita, lasciandola pericolosamente aperta.

La gara sembra in controllo fino al 58’, quando l’Athletic pareggia improvvisamente: Navarro lancia Guruzeta, che supera Djimsiti e firma l’1-1.

Il gol manda in tilt l’Atalanta, che vive un blackout di circa 17 minuti: Navarro domina, serve l’assist per il vantaggio firmato dal subentrato Serrano, e poi realizza lui stesso l’1-3 al 74’.

Palladino prova a rianimare la squadra con i cambi. Proprio i nuovi entrati costruiscono il 2-3: cross di Samardzic, sponda di Lookman, gol di Krstovic.

Non basta: l’Athletic resiste e ritrova un successo che mancava da oltre un mese.

A metà partita la Dea era virtualmente 3ª nella classifica generale della Champions. Con il crollo finale scivola addirittura al 13° posto, perdendo la chance di qualificarsi agli ottavi senza passare dai playoff.

Ora tutto si decide nella trasferta di Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise.

  • PAGELLE ATALANTA

    Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Kossounou 5, Djimsiti 4,5, Kolasinac 5 (76' Ahanor sv); Zappacosta 6 (76' Samardzic 6), De Roon 5,5, Ederson 5,5, Bernasconi 5,5 (82' Sulemana sv); De Ketelaere 7, Zalewski 7 (66' Lookman 6,5); Scamacca 6,5 (66' Krstovic 6). All. Palladino

  • PAGELLE ATHLETIC BILBAO

  • TABELLINO ATALANTA-ATHLETIC BILBAO

    Marcatori: 16' Scamacca (AT), 58' Guruzeta (AB), 70' Serrano (AB), 74' Navarro (AB), 88' Krstovic (AT)

    Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Kossounou 5, Djimsiti 4,5, Kolasinac 5 (76' Ahanor sv); Zappacosta 6 (76' Samardzic 6), De Roon 5,5, Ederson 5,5, Bernasconi 5,5 (82' Sulemana sv); De Ketelaere 7, Zalewski 7 (66' Lookman 6,5); Scamacca 6,5 (66' Krstovic 6). All. Palladino

    Arbitro: Makkelie (Olanda)

    Ammoniti: Vivian (AB), Jauregizar (AB), Carnesecchi (AT)

    Espulsi: nessuno

0