Atalanta-Atalanta Under 23 1-0, tabellino e marcatori: De Ketelaere decide la sfida in famiglia

Il sigillo del belga a quattro minuti dalla fine risolve il test in famiglia contro l'Under 23 di Bocchetti.

L'Atalanta si aggiudica la sfida in famiglia contro l'Under 23 imponendosi per 1-0 nei minuti finali del match giocato allo Stadio Comunale di Clusone, sede storica dove la Dea ha trascorso diversi ritiri estivi.

Nella prima frazione parte bene la squadra di Juric che colpisce un palo con Sulemana al 13', ma a sfiorare il vantaggio è invece l'Under 23 che, allo scoccare della mezz'ora, va vicinissima al goal con De Nipoti il cui tentativo viene disinnescato da una grande parata di Carnesecchi.

L'articolo prosegue qui sotto

Nella ripresa, è la Dea ad avere le occasioni migliori: il piazzato di Pasalic sibila a lato di pochissimo, mentre la conclusione di Maldini viene disinnescata da Sassi. Il guizzo decisivo, però, lo trova De Ketelaere che risolve la partita a quattro minuti dal novantesimo: incursione di Pasalic e scarico per il belga che appoggia in rete da due passi.