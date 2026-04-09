L’Aston Villa sulla strada dei sogni del Bologna: dal mago Emery agli ex Serie A, quanti pericoli nei Villans

Guardando al campo, invece, il Bologna dovrà fare i conti con diversi pericoli, anche se due nomi su tutti rappresentano le principali minacce.

Morgan Rogers e Ollie Watkins sono i top player della formazione inglese: entrambi hanno già messo a segno 10 reti stagionali in tutte le competizioni. A queste si aggiungono anche sette assist per il trequartista e due per il centravanti.

La qualità offensiva dei Villans, però, non si esaurisce qui: attenzione anche a Emiliano Buendía, autore di sette goal e sei assist stagionali, e a John McGinn, fermo a sette reti e due passaggi vincenti.