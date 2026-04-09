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Sancho Emery Douglas Luiz Aston VillaGetty Images
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L’Aston Villa sulla strada dei sogni del Bologna: dal mago Emery agli ex Serie A, quanti pericoli nei Villans

Europa League
Bologna vs Aston Villa
Bologna
Aston Villa

I rossoblù si preparano al primo atto di una doppia sfida dall’altissimo coefficiente di difficoltà: dall’altra parte del campo ci saranno tanti ex Serie A, diversi volti noti e soprattutto il mago per eccellenza della competizione, Unai Emery.

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Il cammino europeo del Bologna continua e, dopo il successo nel derby tutto italiano contro la Roma, sulla strada dei rossoblù c’è ora un altro big match: la doppia sfida con l’Aston Villa.

Per la squadra di Vincenzo Italiano si tratta probabilmente dell’incrocio più importante della stagione, oltre che dell’ostacolo più duro verso l’eventuale sogno finale di Europa League.

I Villans, infatti, figurano tra i principali candidati al trionfo finale e vantano una rosa tra le più attrezzate per affrontare al meglio questo decisivo finale di stagione.

  • Unai EmeryGetty Images

    UN MAGO IN PANCHINA: ALLA GUIDA DELL'ASTON VILLA C'È EMERY

    Probabilmente il pericolo principale siede in panchina: un vero e proprio mago della competizione.

    Unai Emery è infatti il tecnico più vincente nella storia dell’Europa League, con ben quattro successi all’attivo: tre conquistati con il Siviglia tra il 2014 e il 2016 e uno con il Villarreal nel 2021.

    La sua carriera parla di trionfi anche altrove, per un totale di 11 trofei in bacheca, arricchiti dall’esperienza in Francia, dove ha vinto una Ligue 1 e due volte ciascuna Coppa di Francia, Coppa di Lega e Supercoppa francese.

    Insomma, una figura che non può lasciare tranquilli i rossoblù: Emery è uno specialista assoluto delle notti europee.

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  • Aston Villa WatkinsGetty Images

    I PUNTI FORTI DEI VILLANS: WATKINS E ROGERS I DUE PERICOLI PRINCIPALI

    Guardando al campo, invece, il Bologna dovrà fare i conti con diversi pericoli, anche se due nomi su tutti rappresentano le principali minacce.

    Morgan Rogers e Ollie Watkins sono i top player della formazione inglese: entrambi hanno già messo a segno 10 reti stagionali in tutte le competizioni. A queste si aggiungono anche sette assist per il trequartista e due per il centravanti.

    La qualità offensiva dei Villans, però, non si esaurisce qui: attenzione anche a Emiliano Buendía, autore di sette goal e sei assist stagionali, e a John McGinn, fermo a sette reti e due passaggi vincenti.

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  • Jadon Sancho Aston VillaGetty Images

    TANTI EX SERIE A E SANCHO, CHE PERÒ NON CI SARÀ

    Al Dall’Ara arriveranno anche tanti volti noti del calcio italiano, giocatori che il Bologna ha già incrociato più volte negli ultimi anni.

    In difesa spicca Lucas Digne, che ha vestito la maglia della Roma nella stagione 2015/16 in prestito dal PSG, prima del trasferimento a titolo definitivo al Barcellona l’anno successivo.

    A centrocampo attenzione a Douglas Luiz, attualmente di proprietà della Juventus e in prestito all’Aston Villa dopo una prima parte di stagione non particolarmente convincente al Nottingham Forest.

    Davanti, poi, altri due ex Roma, uno dei quali con un passato anche al Milan: Tammy Abraham, arrivato a gennaio dal Besiktas e alla sua seconda esperienza con i Villans dopo il 2018/19, e Leon Bailey, reduce dalla parentesi in prestito ai giallorossi nella prima metà di stagione prima del ritorno in Inghilterra. Percorso inverso, invece, per Donyell Malen, che ha lasciato Birmingham per trasferirsi nella Capitale.

    Infine c’è chi ha più volte sfiorato il campionato italiano: Jadon Sancho, accostato negli ultimi anni a Juventus, Roma e Napoli, senza però mai approdare in Serie A. L’esterno inglese però non ci sarà, come confermato da Emery, a causa di un infortunio.

  • Dibu Martinez Aston VillaGetty Images

    TRA I PALI UNA CERTEZZA: C'È IL 'DIBU' MARTINEZ

    Non solo top player offensivi o volti noti della Serie A: uno dei pericoli maggiori per il Bologna sarà anche tra i pali.

    Il ‘Dibu’ Martínez resta infatti uno dei migliori portieri al mondo, un estremo difensore capace di indirizzare l’esito di una partita con le sue parate.

    Non solo: la sua abilità nel provocare e innervosire ambiente e avversari può rappresentare un ulteriore fattore della sfida, aspetto che i rossoblù dovranno essere bravi a gestire.

    L’unico modo per neutralizzarlo sarà costringerlo a raccogliere più palloni possibile dal fondo della rete, così da volare in Inghilterra con maggiori chance di qualificazione.

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