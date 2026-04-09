L’Aston Villa sulla strada dei sogni del Bologna: dal mago Emery agli ex Serie A, quanti pericoli nei Villans

Al Dall’Ara arriveranno anche tanti volti noti del calcio italiano, giocatori che il Bologna ha già incrociato più volte negli ultimi anni.
In difesa spicca Lucas Digne, che ha vestito la maglia della Roma nella stagione 2015/16 in prestito dal PSG, prima del trasferimento a titolo definitivo al Barcellona l’anno successivo.
A centrocampo attenzione a Douglas Luiz, attualmente di proprietà della Juventus e in prestito all’Aston Villa dopo una prima parte di stagione non particolarmente convincente al Nottingham Forest.
Davanti, poi, altri due ex Roma, uno dei quali con un passato anche al Milan: Tammy Abraham, arrivato a gennaio dal Besiktas e alla sua seconda esperienza con i Villans dopo il 2018/19, e Leon Bailey, reduce dalla parentesi in prestito ai giallorossi nella prima metà di stagione prima del ritorno in Inghilterra. Percorso inverso, invece, per Donyell Malen, che ha lasciato Birmingham per trasferirsi nella Capitale.
Infine c’è chi ha più volte sfiorato il campionato italiano: Jadon Sancho, accostato negli ultimi anni a Juventus, Roma e Napoli, senza però mai approdare in Serie A. L’esterno inglese però non ci sarà, come confermato da Emery, a causa di un infortunio.