Per trovare un Aston Villa in grado di vincere undici partite consecutive, considerando tutti i tornei, bisogna tornare indietro a oltre un secolo fa. Sì, i Villans non conquistavano una striscia perfetta così imporatnte da più di 100 anni. Era il 1914, la seconda volta che il club di Birmingham fu in grado di ottenere un tale record dopo la prima volta del 1897, addirittura nel 19esimo secolo. Ora, ha pareggiato i conti.

I tifosi cominciano a sognare in grande e non potrebbe essere altrimenti, considerando la migliore striscia di vittorie nella storia del club, tanto che una dodicesima consecutiva rappresenterebbe qualcosa di mai visto prima. Riuscito a battere il Chelsea di Maresca in trasferta (2-1), l'Aston Villa ha dimostrato di essere infermabile e sopratutto in grado di ribaltare praticamente ogni gara.

Nessuno, come il team di Emery, ha ottenuto così tanti punti dopo essere passato in svantaggio, segno di una mentalità vincente e in grado di superare ogni difficoltà iniziale. La squadra va sotto? Niente paura, calma e tranquillità fino a cambiare il risultato a proprio favore.