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Aston Villa FC v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final Second LegGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Aston Villa-Friburgo sarà la finale di Europa League: Emery travolge il Nottingham con un poker, tedeschi in rimonta sul Braga

Europa League
Aston Villa vs Nottingham Forest
Aston Villa
Nottingham Forest
Friburgo vs Braga
Friburgo
Braga

Gli inglesi travolgono il Nottingham Forest, i tedeschi piegano il Braga in dieci uomini: il 20 maggio la sfida per il trofeo al Tupras Stadium.

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Sarà Aston Villa-Friburgo la finale di Europa League 2025/2026. Le semifinali di ritorno hanno premiato due clamorose rimonte dopo le sconfitte maturate all’andata contro Nottingham Forest e Sporting Braga.

Entrambe le squadre padrone di casa hanno ribaltato i rispettivi svantaggi conquistando il pass per la finale del 20 maggio, in programma alle 21 al Tupras Stadium di Istanbul, impianto che ospita le gare interne del Besiktas.

Per il secondo torneo continentale europeo sarà dunque una finale inedita tra inglesi e tedeschi.

  • L’ASTON VILLA TRAVOLGE IL NOTTINGHAM NEL DERBY INGLESE

    A Villa Park la squadra di Unai Emery ha dominato il derby inglese contro il Nottingham Forest, ribaltando l’1-0 subito all’andata con un netto 4-0.

    I Villans hanno sbloccato la partita al 36’ con Ollie Watkins, in campo con una vistosa fasciatura alla testa e servito da Buendia.

    Lo stesso argentino ha poi firmato il raddoppio al 58’ trasformando il calcio di rigore concesso per la trattenuta di Milenkovic su Pau Torres.

    Nel finale il Nottingham di Vitor Pereira è crollato definitivamente sotto i colpi di John McGinn, autore di una doppietta tra il 77’ e l’80’ che ha chiuso il derby e consegnato all’Aston Villa la qualificazione con il punteggio complessivo di 4-1.


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  • FRIBURGO, RIMONTA E PRIMA FINALE

    Il Friburgo ha invece conquistato la prima finale europea della propria storia superando 3-1 il Braga dopo il 2-1 subito in Portogallo. La partita si è indirizzata immediatamente a favore dei tedeschi: al 6’ Dorgeles è stato espulso per fallo da ultimo uomo nel tentativo di fermare una chiara occasione da goal.

    Un episodio decisivo, anche perché lo stesso Dorgeles era stato l’autore della rete vincente nella gara di andata.

    Con il Braga in inferiorità numerica per quasi tutta la sfida, il Friburgo ha costruito la rimonta grazie alla doppietta di Kubler, in rete al 19’ e al 72’, e al goal di Manzambi al 41’.

    I portoghesi hanno riaperto il confronto nel finale con Pau Victor, autore del 3-1 che ha alimentato le speranze di supplementari.

    Il portiere Atubolu è stato decisivo negli ultimi minuti per difendere il vantaggio complessivo di 4-3 e regalare la qualificazione ai tedeschi.

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  • QUANDO E DOVE SI GIOCA LA FINALE

    La finale di Europa League si giocherà mercoledì 20 maggio alle ore 21 al Tupras Stadium di Istanbul, in Turchia.

    La vincitrice del torneo conquisterà non solo il trofeo continentale ma anche la qualificazione diretta alla prossima edizione della Champions League.