Aston Villa-Friburgo sarà la finale di Europa League: Emery travolge il Nottingham con un poker, tedeschi in rimonta sul Braga

Sarà Aston Villa-Friburgo la finale di Europa League 2025/2026. Le semifinali di ritorno hanno premiato due clamorose rimonte dopo le sconfitte maturate all’andata contro Nottingham Forest e Sporting Braga.
Entrambe le squadre padrone di casa hanno ribaltato i rispettivi svantaggi conquistando il pass per la finale del 20 maggio, in programma alle 21 al Tupras Stadium di Istanbul, impianto che ospita le gare interne del Besiktas.
Per il secondo torneo continentale europeo sarà dunque una finale inedita tra inglesi e tedeschi.