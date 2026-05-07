Aston Villa-Friburgo sarà la finale di Europa League: Emery travolge il Nottingham con un poker, tedeschi in rimonta sul Braga

Il Friburgo ha invece conquistato la prima finale europea della propria storia superando 3-1 il Braga dopo il 2-1 subito in Portogallo. La partita si è indirizzata immediatamente a favore dei tedeschi: al 6’ Dorgeles è stato espulso per fallo da ultimo uomo nel tentativo di fermare una chiara occasione da goal.

Un episodio decisivo, anche perché lo stesso Dorgeles era stato l’autore della rete vincente nella gara di andata.

Con il Braga in inferiorità numerica per quasi tutta la sfida, il Friburgo ha costruito la rimonta grazie alla doppietta di Kubler, in rete al 19’ e al 72’, e al goal di Manzambi al 41’.

I portoghesi hanno riaperto il confronto nel finale con Pau Victor, autore del 3-1 che ha alimentato le speranze di supplementari.

Il portiere Atubolu è stato decisivo negli ultimi minuti per difendere il vantaggio complessivo di 4-3 e regalare la qualificazione ai tedeschi.