Aston Villa-Bologna 2-0, pagelle e tabellino: Inghilterra ancora amara per i felsinei, decidono McGinn e Duran

Seconda sconfitta consecutiva per il Bologna in questa edizione della Champions League: l’Aston Villa vince 2-0 a Birmingham.

Per la prima gioia in Champions League serviva probabilmente qualcosa di più, soprattutto in attacco, ma quello che esce sconfitto dal campo dell’Aston Villa è probabilmente un Bologna che ha poco da rimproverarsi.

Il sorteggio gli aveva imposto due trasferte consecutive in Inghilterra, quella di Liverpool e quella del Villa Park, e la compagine felsinea ha provato a giocarsela con le sue armi, facendo vedere anche cose buone contro avversari sulla carta più forti.

A Birmingham gli uomini di Italiano non solo sono scesi in campo senza il minimo timore reverenziale, ma si sono fatti anche preferire nella primissima fase della partita quando Dallinga ha anche avuto sui piedi il pallone buono per il vantaggio (bravo Martinez a respingere). Il piano del Bologna ha funzionato per diversi minuti: allargare al massimo il gioco ed andare subito in verticale. Le buone trame proposte non si sono tradotte però in quella rete che avrebbe potuto cambiare le sorti del match e, quando i ritmi si sono abbassati, sono stati i padroni di casa a venire fuori.

Ad inizio ripresa, dopo 55’ di buon livello, il goal beffa di McGinn: punizione battuta da posizione defilata, nessuno devia il pallone e Skorupski si fa ingannare dalla traiettoria.

A questo punto la strada si fa in discesa per i Villans che, prima si trovano servita la possibilità di giocare come meglio preferiscono, ovvero sfruttando gli spazi a disposizione, poi raddoppiano con una zampata in area da bomber vero di Duran.

E’ il goal che chiude praticamente i giochi e che condanna il Bologna alla seconda sconfitta in tre partite di Champions. I felsinei restano fermi a quota 1, mentre l’Aston Villa vola a punteggio pieno.