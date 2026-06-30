Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Nagelsmann Klopp Germany GFXGetty/GOAL
Nino Duit

Tradotto da

La Germania ha bisogno di Jürgen Klopp: l’ennesimo fallimento della nazionale ai Mondiali mette in dubbio il futuro di Nagelsmann

Opinion
Germania
Coppa del Mondo
J. Nagelsmann
J. Klopp
Storie
Germania vs Paraguay

Dal 2014, anno della sua vittoria ai Mondiali, la Germania vive un incubo nel torneo calcistico più importante. Eliminata con imbarazzo nella fase a gironi sia nel 2018 che nel 2022, nel 2026 è arrivata agli ottavi ma è stata eliminata ai rigori dal Paraguay in un pomeriggio umiliante a Boston.

Pubblicità

Come previsto, dopo la sconfitta ai rigori per 4-3, che ha seguito l'1-1 contro una squadra apparsa due settimane prima vulnerabile in difesa contro gli Stati Uniti, tutti gli occhi erano su Julian Nagelsmann. Nagelsmann, sotto contratto con la DFB fino al 2028, al fischio finale si è detto pronto a restare.

«Sono disponibile. Se la DFB vuole che resti fino al 2028, lo farò. Se no, me ne andrò», ha dichiarato Nagelsmann. «Non sono uno che scappa. Se la DFB mi vuole, sono qui. Altrimenti, deve dirmelo. Io voglio continuare.

Nel calcio non si controlla tutto: se la DFB lo vuole, mi preparerò per gli Europei e la Nations League; altrimenti, che lo dicano chiaramente.

La palla passa ora alla DFB, che – a differenza di quanto successe dopo i due fallimenti mondiali – non può permettersi ulteriori ritardi nella decisione, soprattutto con un candidato pronto dietro le quinte.

  • Korea Republic v Germany: Group F - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    Non c'è tempo da perdere

    Dopo i Mondiali 2018, in cui la Germania fu eliminata nella fase a gironi per le sconfitte contro Messico e Corea del Sud, si dovette decidere il futuro del ct Joachim Löw. Nonostante il fallimento, gli fu concessa un’altra chance.

    Grazie al credito accumulato, però, gli fu concessa un’altra chance e restò in panchina fino agli Europei 2021. In quei tre anni la squadra non migliorò e agli ottavi perse con l’Inghilterra; Löw si dimise.

    Il successore Hansi Flick ha guidato la Germania ai Mondiali 2022 con ottimismo, ma la squadra è stata eliminata subito dopo la sconfitta all’esordio col Giappone, pur essendo passata in vantaggio. Si prevedeva il suo esonero, invece è rimasto in carica fino all’autunno 2023, quando i continui risultati negativi hanno imposto il cambio con Nagelsmann.

    L’ex tecnico di Bayern Monaco e RB Lipsia ha condotto la Nazionale fino ai quarti di finale di Euro 2024, dove è stata eliminata dalla Spagna campione, ma da allora la squadra è in calo e la DFB non può ripetere l’errore di aspettare troppo prima di cambiare guida.

    • Pubblicità
  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    Ha sprecato tutta la fiducia

    Nagelsmann ha sostituito Flick nel settembre 2023. Il suo approccio innovativo e le scelte di formazione oculate hanno subito ridato fiducia: la “Die Mannschaft” può tornare ai vertici del calcio mondiale.

    In casa agli Europei ha guidato la Germania al primo trionfo in otto anni, creando un’unità rara tra giocatori, staff e tifosi. L’eliminazione ai quarti è stata dolorosa e, quasi subito, Nagelsmann ha indicato come prossimo obiettivo la vittoria dei Mondiali 2026.

    All’epoca era il ct più popolare dai tempi di Löw; oggi sembra incredibile. Negli ultimi due anni ha bruciato il suo capitale di simpatia a un ritmo sorprendente, fino al punto più basso toccato lunedì a Foxborough.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Decisioni discutibili

    Nagelsmann ha sfruttato conferenze stampa e interviste, a intervalli di poche settimane, per criticare pubblicamente i suoi giocatori. Spinto dal desiderio di attenzione, ha rilasciato dichiarazioni infelici o addirittura false, violando le promesse sui loro ruoli. Messo alle strette, ha spesso mostrato poca compostezza, apparendo condiscendente, come ai Mondiali.

    Sul piano tecnico, dopo il ritorno di Toni Kroos agli Europei, ha convocato il quarantenne Manuel Neuer, nonostante le smentite, escludendo Oliver Baumann, solido durante le qualificazioni. Una scelta mal gestita e rivelatasi superflua, visto che Neuer non ha fatto nulla che Baumann non avrebbe potuto fare.

    Preoccupante anche il continuo cambio di ruolo di Joshua Kimmich, passato da terzino destro a centrocampista centrale nella sconfitta contro il Paraguay.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Guasto totale

    La Germania ha fallito contro il Paraguay, come era prevedibile. Dopo gli Europei non ha mostrato progressi e, salvo una breve ripresa contro la modesta Curaçao, ha deluso ai Mondiali.

    Priva di idee in attacco e fragile in difesa, la squadra ha sofferto contro avversari di medio livello come Costa d’Avorio, Ecuador e Paraguay. Sportivamente, questa campagna è stata più deludente del Mondiale 2022, quando almeno arrivò un pareggio contro la Spagna.

    A loro merito, i giocatori si sono assunti la responsabilità collettiva dopo l’eliminazione, scagionando esplicitamente Nagelsmann. In definitiva, però, è compito dell’allenatore fornire un piano di gioco efficace e, nonostante l’indubbio talento individuale della rosa, Nagelsmann non è riuscito a farlo. Anche la sua gestione durante il torneo è stata discutibile, caratterizzata da sostituzioni discutibili contro l’Ecuador e dall’inclusione non necessaria del “super-sostituto” Undav nella formazione titolare contro il Paraguay.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Julian Nagelsmann Germany 2026Getty Images

    "Devo cambiare"

    Per Nagelsmann, l’aspetto più irritante del torneo è stato vedere ogni errore analizzato in tv dal suo successore ideale, Jürgen Klopp.

    «Bisogna attaccare sulle fasce. Non ci sono alternative», ha dichiarato Klopp aMagenta TV dopo l’eliminazione della Germania. «Sappiamo tutti quanto questi ragazzi sappiano giocare bene, ma in campo non l’hanno dimostrato. Tra tre mesi torneremo a decantare [Florian] Wirtz e [Jamal] Musiala, dicendo quanto siano bravi, ma non ora.

    Il Paraguay aveva un’occasione, noi eravamo sotto pressione. In stadio tutti pensavano: “Ora la ribaltano!”, ma non l’abbiamo fatto. Li abbiamo lasciati andare. Dobbiamo cambiare alcune cose nella DFB.»

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un appuntamento euforico

    Molti tifosi vorrebbero vedere Klopp lasciare il ruolo di responsabile del calcio alla Red Bull per guidare la Germania agli Europei 2028 e ai Mondiali 2030. L’arrivo dell’ex tecnico di Liverpool e Borussia Dortmund scatenerebbe grande entusiasmo in tutto il calcio tedesco, ma Klopp, interpellato a Boston, ha evitato di sbilanciarsi.

    «Non ci ho ancora pensato. Capisco che, quando si discute della carica di commissario tecnico della nazionale, il mio nome venga menzionato in qualche modo. Ma non è il momento giusto per parlarne davvero. Non c’è nulla da dire al riguardo. Ho un lavoro che mi piace moltissimo. Per quanto ne so, non è un lavoro part-time».

    Nonostante il sostegno della squadra e del direttore sportivo Rudi Völler, la DFB deve ora interrompere il rapporto con Nagelsmann e muoversi in fretta. Non possono tenere Klopp in attesa: la loro speranza di un futuro migliore non aspetterà per sempre.

  • Pubblicità
    Pubblicità