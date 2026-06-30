Dopo i Mondiali 2018, in cui la Germania fu eliminata nella fase a gironi per le sconfitte contro Messico e Corea del Sud, si dovette decidere il futuro del ct Joachim Löw. Nonostante il fallimento, gli fu concessa un’altra chance.

Grazie al credito accumulato, però, gli fu concessa un’altra chance e restò in panchina fino agli Europei 2021. In quei tre anni la squadra non migliorò e agli ottavi perse con l’Inghilterra; Löw si dimise.

Il successore Hansi Flick ha guidato la Germania ai Mondiali 2022 con ottimismo, ma la squadra è stata eliminata subito dopo la sconfitta all’esordio col Giappone, pur essendo passata in vantaggio. Si prevedeva il suo esonero, invece è rimasto in carica fino all’autunno 2023, quando i continui risultati negativi hanno imposto il cambio con Nagelsmann.

L’ex tecnico di Bayern Monaco e RB Lipsia ha condotto la Nazionale fino ai quarti di finale di Euro 2024, dove è stata eliminata dalla Spagna campione, ma da allora la squadra è in calo e la DFB non può ripetere l’errore di aspettare troppo prima di cambiare guida.