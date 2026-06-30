Come previsto, dopo la sconfitta ai rigori per 4-3, che ha seguito l'1-1 contro una squadra apparsa due settimane prima vulnerabile in difesa contro gli Stati Uniti, tutti gli occhi erano su Julian Nagelsmann. Nagelsmann, sotto contratto con la DFB fino al 2028, al fischio finale si è detto pronto a restare.
«Sono disponibile. Se la DFB vuole che resti fino al 2028, lo farò. Se no, me ne andrò», ha dichiarato Nagelsmann. «Non sono uno che scappa. Se la DFB mi vuole, sono qui. Altrimenti, deve dirmelo. Io voglio continuare.
Nel calcio non si controlla tutto: se la DFB lo vuole, mi preparerò per gli Europei e la Nations League; altrimenti, che lo dicano chiaramente.
La palla passa ora alla DFB, che – a differenza di quanto successe dopo i due fallimenti mondiali – non può permettersi ulteriori ritardi nella decisione, soprattutto con un candidato pronto dietro le quinte.