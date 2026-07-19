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Rafa Leao MilanGetty
Stefano Silvestri

"Aspiro a una nuova sfida": perché Rafael Leao è ancora al Milan anche se ha annunciato l'addio quasi due mesi fa

Calciomercato
Serie A
Milan
R. Leao

L'attaccante portoghese ha spiegato senza troppi giri di parole alla fine di maggio di voler cambiare squadra: perché nessuno lo ha ancora portato via da Milano?

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31 maggio. Campionato finito, estate alle porte. Non è una data particolarmente importante nella storia recente del Milan: certo non come il 24 maggio, la domenica del disastro col Cagliari. Ma a suo modo è comunque significativa.

È il giorno, quello, in cui Rafael Leao si è tolto la maschera ed è uscito completamente allo scoperto. "Voglio lasciare il Milan": questo era il senso delle dichiarazioni rilasciate a SportTv, emittente portoghese, direttamente dal ritiro della propria Nazionale, a una decina di giorni circa da un Mondiale a cui anche lui avrebbe partecipato.

Da quel 31 maggio, è passato più di un mese e mezzo. Diciamo pure quasi due mesi. Eppure Leao è ancora lì, al Milan, e a questo punto rischia seriamente di doversi ripresentare per il precampionato al rientro dalle vacanze.


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  • Leao 1-1Getty Images

    COSA AVEVA DETTO LEAO

    "Ho dato tutto quello che avevo al Milan - diceva quel giorno Leao - È un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Fortunatamente sono riuscito a lasciare il segno nella sua storia".

    "Penso che tutti abbiano dei sogni, delle sfide a cui aspirano - spiegava ancora l'ex attaccante di Sporting e Lille - e io aspiro ad affrontare una nuova sfida, in un nuovo campionato. Se ciò accadrà sarò molto felice, ma anche soddisfatto, perché avrò fatto il mio dovere al Milan".

    Una nuova sfida dove? In un top club europeo: questa era e continua ad essere l'aspirazione di Leao, come da lui stesso ammesso sempre nella stessa intervista a SportTv.

    "In questo momento la cosa più importante è il Mondiale, giocare un buon Mondiale ed essere in grado di aiutare la Nazionale in qualsiasi modo possibile. Poi, quando arriverà quel momento, aspetterò le migliori opportunità per continuare la mia carriera. Spero di poter continuare a giocare in un top club europeo".

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  • UNA STAGIONE DA DIMENTICARE

    Leao arriva da una stagione travagliatissima, sotto tutti i punti di vista. Anche se Massimiliano Allegri avrebbe tanto voluto costruire attorno a lui l'attacco di un Milan che, nei piani di società e allenatore, aveva come obiettivo unico quello di rientrare in Champions League.

    Rafa ha fatto l'attaccante puro, non più l'esterno offensivo. Lui più Pulisic nel 3-5-2 rossonero: eccolo il piano di Max. Ma nella pratica, tutto questo si è visto troppo poco: 29 volte in campionato, non sempre dal primo minuto, a causa soprattutto dei tanti problemi e problemini fisici che hanno condannato il portoghese, a partire da quello estivo in Coppa Italia contro il Bari.

    Il rendimento di Leao, così, è stato poco esaltante: 9 le reti segnate in campionato. Con un rendimento che spesso si è stabilizzato sotto la sufficienza, tanto da far perdere la pazienza al pubblico di San Siro e arrivare al sabato della famosa salva di fischi contro l'Udinese.

    Leao ha chiuso malissimo la stagione. È andato a segno per l'ultima volta a Cremona il 1° marzo, poi un assist a Verona e poco altro. Nella gara decisiva contro il Cagliari ha giocato appena 22 minuti, subentrando nel finale senza riuscire a cambiare il disastroso andamento del match.

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  • Rafael Leao PortugalGetty Images

    UN MONDIALE CON LUCI E OMBRE

    L'andazzo si è ripetuto al Mondiale, che ha visto il Portogallo e Cristiano Ronaldo rimediare una dolorosissima eliminazione già agli ottavi di finale contro la Spagna. Anche lì Leao ha alternato luci e ombre. Più ombre che luci, a voler essere onesti.

    Il milanista ha giocato solo una volta da titolare: contro la Croazia ai sedicesimi. E ha fatto bene, sia a livello di prestazione che di impatto effettivo sul risultato: suo l'assist per il goal decisivo di Gonçalo Ramos, che in questo momento, ironia della sorte, è un suo compagno di squadra anche nel Milan.

    Per il resto, di Leao non si è visto moltissimo. Rafa è sempre partito dalla panchina, spesso non ha inciso, contro la Spagna è entrato a un quarto d'ora dalla fine ma senza imprimere il proprio marchio. Un golletto nel facile 5-0 all'Uzbekistan, contro un avversario già in disarmo, non può bastare.

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  • TUTTO FERMO

    E così, è quasi normale assistere a quello che (non) sta accadendo. Ovvero una totale mancanza di offerte concrete e allettanti per Leao, a discapito della voglia del calciatore di provare una nuova sfida lontano sia da Milano che dall'Italia.

    Il suo desiderio principale sarebbe quello di andare a giocare in Inghilterra. Lui stesso, sempre alla fine di maggio, confessava che "guardo molto la Premier League. Mi piace il Manchester United perché il mio idolo è Cristiano Ronaldo. Per questo motivo di solito seguo il Manchester United".

    Già, ma Leao piace in Premier League? Magari una volta sì, soprattutto al Chelsea. Ma nel corso degli anni la sua carriera pare essere entrata in una fase di stallo, anche se prima del 2025/26 il portoghese era sempre andato in doppia cifra di assist in campionato.

    La discontinuità che tanto faceva arrabbiare Stefano Pioli, e con cui hanno dovuto fare i conti anche i suoi successori, lo ha però penalizzato. Leao è così: prendere o lasciare. E l'Europa che conta, almeno in questo momento, pare aver deciso di lasciare. Specialmente dopo una stagione così complicata.

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  • MEGLIO ABBASSARE LE PRETESE?

    La sensazione, di conseguenza, è che Leao dovrebbe abbassare le pretese e accontentarsi di qualcosa di meno attraente del panorama inglese. Come la Turchia, magari. Ovvero un altro campionato a cui più volte è stato accostato.

    Non è un mistero che il Galatasaray lo sogni da tempo. Così come a Istanbul c'è un Fenerbahçe che, quando si tratta di guardare in Serie A, è spesso in prima fila. Ma attenzione anche all'Arabia: Leao ci sarebbe potuto finire tempo fa, nei suoi anni d'oro e negli anni delle spese pazze dei club sauditi, ed è uno scenario che non è mai completamente tramontato.

    La certezza, intanto, è una: Leao è ancora a tutti gli effetti un calciatore del Milan. Una situazione che non fa piacere a nessuno: né a lui né a Ruben Amorim, che attende novità e intanto non sa ancora se potrà o meno contare sul connazionale col mal di pancia. Una gran bella rogna.

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