"Aspiro a una nuova sfida": perché Rafael Leao è ancora al Milan anche se ha annunciato l'addio quasi due mesi fa

"Ho dato tutto quello che avevo al Milan - diceva quel giorno Leao - È un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Fortunatamente sono riuscito a lasciare il segno nella sua storia".

"Penso che tutti abbiano dei sogni, delle sfide a cui aspirano - spiegava ancora l'ex attaccante di Sporting e Lille - e io aspiro ad affrontare una nuova sfida, in un nuovo campionato. Se ciò accadrà sarò molto felice, ma anche soddisfatto, perché avrò fatto il mio dovere al Milan".

Una nuova sfida dove? In un top club europeo: questa era e continua ad essere l'aspirazione di Leao, come da lui stesso ammesso sempre nella stessa intervista a SportTv.

"In questo momento la cosa più importante è il Mondiale, giocare un buon Mondiale ed essere in grado di aiutare la Nazionale in qualsiasi modo possibile. Poi, quando arriverà quel momento, aspetterò le migliori opportunità per continuare la mia carriera. Spero di poter continuare a giocare in un top club europeo".