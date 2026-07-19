"Aspiro a una nuova sfida": perché Rafael Leao è ancora al Milan anche se ha annunciato l'addio quasi due mesi fa

31 maggio. Campionato finito, estate alle porte. Non è una data particolarmente importante nella storia recente del Milan: certo non come il 24 maggio, la domenica del disastro col Cagliari. Ma a suo modo è comunque significativa.
È il giorno, quello, in cui Rafael Leao si è tolto la maschera ed è uscito completamente allo scoperto. "Voglio lasciare il Milan": questo era il senso delle dichiarazioni rilasciate a SportTv, emittente portoghese, direttamente dal ritiro della propria Nazionale, a una decina di giorni circa da un Mondiale a cui anche lui avrebbe partecipato.
Da quel 31 maggio, è passato più di un mese e mezzo. Diciamo pure quasi due mesi. Eppure Leao è ancora lì, al Milan, e a questo punto rischia seriamente di doversi ripresentare per il precampionato al rientro dalle vacanze.
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