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Asllani Inter Torino Getty GOAL
Antonio Torrisi

Asllani lascia l'Inter: "Sì" all'Al-Jazira, le cifre dell'affare e le condizioni per il riscatto

Calciomercato
Inter
Al-Jazira

Da vice-Calhanoglu all'addio: l'albanese saluta la formazione nerazzurra, che riesce a piazzare un altro esubero.

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Alla fine è successo: Kristjan Asllani lascia l'Inter e lo fa in una maniera che può diventare, nel corso dei prossimi mesi, definitiva.

Un addio che arriva al culmine di un percorso che, in questi anni, ha trasformato il centrocampista albanese da erede designato di Hakan Calhanoglu a un esubero.

E adesso Asllani si dovrà reinventare altrove: precisamente all'Al-Jazira, non proprio "al centro" del calcio mondiale, ma dalla sua con un'età che può permettergli di ritornare, un giorno, in Europa.

  • ASLLANI LASCIA L'INTER: LE CONDIZIONI E QUANTO GUADAGNA L'INTER

    Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Asllani si trasferisce all'Al-Jazira, club degli Emirati Arabi, in prestito oneroso a 2 milioni di euro con un obbligo di riscatto (condizionato) fissato a circa 5 milioni.

    Insomma, un'operazione che ha convinto sia l'Inter che il giocatore.

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  • ASLLANI LASCIA L'INTER: COSA SERVE PER IL RISCATTO DELL'AL-JAZIRA

    Prestito con obbligo di riscatto... "condizionato", come detto: perché per far sì che Asllani lasci l'Inter a titolo definitivo l'albanese dovrà raggiungere un certo numero di presenze con l'Al-Jazira.

    Insomma, bisognerà riaggiornarsi nel corso della stagione per vedere se effettivamente le condizioni per l'obbligo di riscatto verranno esaudite o meno.

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  • COSA NON È ANDATO CON ASLLANI ALL'INTER

    La sua esperienza all'Inter, però, e va detto, termina in modo poco positivo. E, forse, c'entrano le premesse.

    L'Inter lo ha prelevato nel 2022 dall'Empoli per circa 14 milioni di euro con l'intenzione di farlo crescere, agli ordini di Simone Inzaghi, e farlo diventare nel corso degli anni l'erede in cabina di regia di Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu.

    Ovviamente le aspettative sul suo conto erano altissime e pur nutrendo della fiducia di Inzaghi e della dirigenza nerazzurra, Asllani non è riuscito a ritagliarsi uno spazio deciso (e decisivo) nell'Inter.

    Forse una questione di carattere, o di crescita calcistica, insomma: l'albanese non ha ripagato le attese sul suo conto. E ci può stare, è ancora giovane e può riconquistare la fiducia di tutti, ma in nerazzurro non ci è riuscito.

    Nella passata stagione, con l'addio di Inzaghi e l'arrivo di Cristian Chivu, Asllani è stato girato in prestito prima al Torino, poi al Besiktas, ma non è migliorato. E adesso lascia l'Inter per andare all'Al-Jazira. Il calcio troverà la sua strada per permettergli di esprimersi al meglio.

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