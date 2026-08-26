Asllani lascia l'Inter: "Sì" all'Al-Jazira, le cifre dell'affare e le condizioni per il riscatto

La sua esperienza all'Inter, però, e va detto, termina in modo poco positivo. E, forse, c'entrano le premesse.

L'Inter lo ha prelevato nel 2022 dall'Empoli per circa 14 milioni di euro con l'intenzione di farlo crescere, agli ordini di Simone Inzaghi, e farlo diventare nel corso degli anni l'erede in cabina di regia di Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu.

Ovviamente le aspettative sul suo conto erano altissime e pur nutrendo della fiducia di Inzaghi e della dirigenza nerazzurra, Asllani non è riuscito a ritagliarsi uno spazio deciso (e decisivo) nell'Inter.

Forse una questione di carattere, o di crescita calcistica, insomma: l'albanese non ha ripagato le attese sul suo conto. E ci può stare, è ancora giovane e può riconquistare la fiducia di tutti, ma in nerazzurro non ci è riuscito.

Nella passata stagione, con l'addio di Inzaghi e l'arrivo di Cristian Chivu, Asllani è stato girato in prestito prima al Torino, poi al Besiktas, ma non è migliorato. E adesso lascia l'Inter per andare all'Al-Jazira. Il calcio troverà la sua strada per permettergli di esprimersi al meglio.