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Asllani AlbaniaGetty Images
Stefano Silvestri

Asllani ha dimenticato l'Inter: super goal con l'Albania, ha iniziato la stagione alla grande

UEFA Nations League C
Albania
Albania vs San Marino
K. Asllani
Inter

Ceduto all'Al Jazira nelle ultime ore del mercato estivo, l'ex nerazzurro è andato di nuovo in rete in Nazionale. Con il proprio club aveva segnato all'esordio.

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Che Kristjan Asllani non fosse in grado di giocare a calcio, non lo ha mai pensato nessuno. Più che altro, l'Inter era forse "troppo" per uno come lui, maggiormente a proprio agio in altri contesti.

L'Al Jazira, ad esempio. Ma anche la Nazionale in cui gioca da anni, ovvero l'Albania. Entrambe le lo stanno godendo da qualche settimana a questa parte, e lui stesso si sta godendo la sua nuova vita lontano dall'Europa.

Perché sì, Asllani ha iniziato con il piede più che giusto la nuova stagione. Sia negli Emirati Arabi che in Nations League. E anche questa sera lo ha dimostrato.


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  • SUPER GOAL CON L'ALBANIA

    L'ex empolese, interista e torinista è sceso in campo dal primo minuto nella gara della quarta giornata della Nations League. O meglio, della Lega C di Nations League, quella in cui gioca l'Albania.

    L'avversario? Il modestissimo San Marino. Ma poco importa, perché un goal del genere, se imbrocchi la potenza e la traiettoria giuste, lo puoi segnare anche contro la Francia o la Spagna.

    Controllo in area di Manaj, girata e tiro respinto da un difensore ospite e palla che arriva ai 20 metri ad Asllani: prezioso il controllo a sistemarsi la sfera sul destro, stupenda la botta di controbalzo sotto l'incrocio. 1-0 Albania, applausi per Kristjan.

  • DUE GOAL E UN ASSIST

    In generale, il primo ciclo di partite di Nations League è stato particolarmente proficuo per Asllani. Dal punto di vista del minutaggio (titolare quattro volte su quattro), ma anche e soprattutto del rendimento.

    Il giocatore dell'Al Jazira è infatti andato a segno due volte in una decina di giorni: una contro la Bielorussia su calcio di rigore e l'altra, appunto, questa sera contro San Marino. E ci ha messo dentro pure un assist, calciando dalla bandierina l'angolo che ha portato al momentaneo 0-1 di Manaj in Finlandia. Gara che poi l'Albania ha perso per 2-1.

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  • A SEGNO ALLA PRIMA CON L'AL JAZIRA

    Asllani è un titolare anche nell'Al Jazira. E all'esordio si è immediatamente conquistato i nuovi tifosi, andando a segno al 91' nel 3-1 esterno all'Al Ahli di Dubai, nella mezz'ora a disposizione dopo l'ingresso dalla panchina.

    Un avvio boom a cui ha fatto seguito un paio di presenze da titolare, una in campionato contro l'Al Nasr e un'altra in League Cup contro l'Al Wahda. In mezzo un'altra panchina, contro il Gol Gohar nella Champions League asiatica.

    Complessivamente sono quattro le presenze collezionate da Asllani negli Emirati Arabi Uniti, con una rete: quella, appunto, messa a segno nel recupero della gara d'esordio contro l'Al Ahli.

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  • L'ACCORDO CON L'INTER

    Asllani, tecnicamente, è ancora un giocatore di proprietà dell'Inter. Ma solo tecnicamente, se è vero che l'accordo con l'Al Jazira è stato chiuso a fine agosto sulla base di un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

    Obbligo condizionato, insomma. Il che significa che, appena le condizioni in questione scatteranno, il cordone ombelicale tra Asllani e l'Inter si romperà a tutti gli effetti quattro anni dopo l'arrivo dall'Empoli dell'estate 2022.

    Le cifre per l'Inter? Due milioni per il prestito oneroso, altri cinque per il riscatto. Nel 2022 i nerazzurri lo avevano portato a Milano per 14 milioni complessivi. Così va la vita.

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