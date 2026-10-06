Asllani ha dimenticato l'Inter: super goal con l'Albania, ha iniziato la stagione alla grande

Che Kristjan Asllani non fosse in grado di giocare a calcio, non lo ha mai pensato nessuno. Più che altro, l'Inter era forse "troppo" per uno come lui, maggiormente a proprio agio in altri contesti.

L'Al Jazira, ad esempio. Ma anche la Nazionale in cui gioca da anni, ovvero l'Albania. Entrambe le lo stanno godendo da qualche settimana a questa parte, e lui stesso si sta godendo la sua nuova vita lontano dall'Europa.

Perché sì, Asllani ha iniziato con il piede più che giusto la nuova stagione. Sia negli Emirati Arabi che in Nations League. E anche questa sera lo ha dimostrato.







