Ashley Cole e la chiamata del Cesena: "Ero scoraggiato dalla mancanza di opportunità da parte dei club inglesi"

"Ero un po' scoraggiato dalla mancanza di opportunità, da parte di alcuni club inglesi con cui ho parlato. A loro piace ripetere la solita frase 'non hai esperienza'. E io penso: capisco cosa intendete, sono d'accordo, ma come faccio ad acquisire esperienza? Questa è la battaglia che devi combattere come vice allenatore per sei o sette anni: devi avere fiducia, ma anche il club deve averne.

Non credo ci siano molti allenatori inglesi di colore che lavorano in Italia, quindi sì, è un enorme atto di fiducia da parte loro e sono molto orgoglioso di essere qui. È un ottimo posto in cui essere e da cui iniziare. Sono contento di essere tornato. Faremo qualcosa di diverso, qualcosa di speciale".