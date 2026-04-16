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Ashley ColeGetty Images
Stefano Silvestri

Ashley Cole e la chiamata del Cesena: "Ero scoraggiato dalla mancanza di opportunità da parte dei club inglesi"

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Cesena
A. Cole

Il nuovo tecnico dei romagnoli: "I club inglesi ti dicono che non hai esperienza, ma come fai ad acquisirne? Non ci sono molti allenatori di colore in Italia, è un atto di fiducia".

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Ashley Cole ha preso il posto di Michele Mignani sulla panchina del Cesena qualche settimana fa. Una mossa sorprendente, inattesa, addirittura clamorosa.

Ora che si è nuovamente adattato all'Italia, dove aveva giocato con la maglia della Roma, l'ex terzino ha rilasciato un'intervista alla BBC. Uno dei temi principali? La fiducia che il Cesena gli ha dato e altri club no.

Cole ha confessato infatti di essersi sentito scoraggiato dalla mancanza di opportunità da parte delle società inglesi. Il tutto prima di prendersi una rivincita a tinte bianconere.

  • "ERO SCORAGGIATO"

    "Ero un po' scoraggiato dalla mancanza di opportunità, da parte di alcuni club inglesi con cui ho parlato. A loro piace ripetere la solita frase 'non hai esperienza'. E io penso: capisco cosa intendete, sono d'accordo, ma come faccio ad acquisire esperienza? Questa è la battaglia che devi combattere come vice allenatore per sei o sette anni: devi avere fiducia, ma anche il club deve averne.

    Non credo ci siano molti allenatori inglesi di colore che lavorano in Italia, quindi sì, è un enorme atto di fiducia da parte loro e sono molto orgoglioso di essere qui. È un ottimo posto in cui essere e da cui iniziare. Sono contento di essere tornato. Faremo qualcosa di diverso, qualcosa di speciale".

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  • SUI PROPRIETARI DEL CLUB

    "Mi è piaciuto che i proprietari avessero un background simile al mio: duro lavoro, impegno, una squadra che partiva svantaggiata e in cui nessuno credeva, ma che è riuscita a creare un'attività di grande successo.

    Allo stesso modo volevano che qualcuno credesse in loro e desse loro un'opportunità".

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  • "QUALCOSA DOVEVA CAMBIARE"

    "Sono arrivato qui pensando che qualcosa dovesse cambiare. Non vincevamo in trasferta da molto tempo, per cui questo doveva cambiare: non funzionava. Avevamo passato diverse partite senza vincere, e anche questo doveva cambiare.

    Avevamo bisogno di maggiore intensità in allenamento e in partita. Lo stile di gioco doveva cambiare. Dovevamo essere più adattabili ai diversi stili di gioco degli avversari e avevamo bisogno di un maggiore controllo delle partite attraverso il possesso palla".

  • "NON CI SONO MOLTI EX ALLENATORI NERI"

    "È chiaro che ci sono molti ex giocatori neri, ma non molti ex allenatori neri. Stanno conseguendo il patentino da allenatore? Sì. Stanno cercando lavoro? Sì. È evidente, è un dato di fatto. Se è così, allora c'è sicuramente un problema. Ma non posso commentare cose che non conosco".

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  • LE FONTI DI ISPIRAZIONE

    "Non sarò un José Mourinho: non ho la sua statura né il suo rispetto perché non ho vinto nulla. Carlo Ancelotti è calmo e posato, un giocatore e un allenatore di successo, per cui non posso essere lui. Non posso essere un Rafa Benitez. Devo prendere spunto da loro, essere me stesso, avere fiducia nel mio percorso e concentrarmi sul Cesena. Voglio lavorare e spero che un giorno potrò vincere un trofeo".

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