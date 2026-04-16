Ashley Cole e la chiamata del Cesena: "Ero scoraggiato dalla mancanza di opportunità da parte dei club inglesi"

Ashley Cole ha preso il posto di Michele Mignani sulla panchina del Cesena qualche settimana fa. Una mossa sorprendente, inattesa, addirittura clamorosa.
Ora che si è nuovamente adattato all'Italia, dove aveva giocato con la maglia della Roma, l'ex terzino ha rilasciato un'intervista alla BBC. Uno dei temi principali? La fiducia che il Cesena gli ha dato e altri club no.
Cole ha confessato infatti di essersi sentito scoraggiato dalla mancanza di opportunità da parte delle società inglesi. Il tutto prima di prendersi una rivincita a tinte bianconere.