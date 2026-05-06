Arthur Atta, dalla crescita silenziosa all’esplosione in Serie A con l’Udinese: Napoli e Premier preparano l’assalto da 40 milioni

Arthur Atta si è preso la Serie A in silenzio, senza proclami e senza scorciatoie. Arrivato all’Udinese dal Metz nell’estate del 2024 quasi lontano dai riflettori, il centrocampista francese classe 2003 è diventato nel giro di pochi mesi uno dei profili più interessanti del campionato italiano.
Tecnica, progressione, capacità di creare superiorità numerica e una crescita evidente sul piano fisico hanno trasformato Atta in un centrocampista moderno e completo, capace di attirare l’attenzione dei grandi club italiani ed europei.
Nel frattempo, la Lega Serie A lo ha premiato come 'Rising Star Of The Month' di aprile, riconoscimento assegnato ai migliori Under 23 del campionato.