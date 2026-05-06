Arthur Atta, dalla crescita silenziosa all’esplosione in Serie A con l’Udinese: Napoli e Premier preparano l’assalto da 40 milioni

Nato a Rennes nel 2003 da padre beninese e madre francese, Atta è cresciuto tra i vivai del Rennes e del Metz.

Il calcio, nella sua famiglia, è sempre stato presente: il padre aveva tentato la carriera professionistica prima che gli infortuni interrompessero il suo percorso proprio all’età che oggi ha Arthur. Anche per questo, i genitori hanno sostenuto il figlio sin da bambino, nonostante la passione incontenibile per il pallone e i danni provocati in casa tra rumore e soprammobili rotti, come racconta La Gazzetta dello Sport.

Con il Metz, Atta ha vissuto una stagione complicata culminata con la retrocessione in Ligue 2, ma la sua crescita personale è stata considerata una delle poche note positive del club francese.

L’Udinese ne ha approfittato negli ultimi giorni del mercato estivo 2024, chiudendo l’operazione in prestito.

“Non sapevo mi stessero seguendo, è successo tutto in fretta, ma è un club che è in Serie A da trent’anni, non ho avuto bisogno di riflettere prima di accettare”, aveva raccontato il centrocampista dopo il trasferimento.



