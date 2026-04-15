Arsenal-Sporting 0-0, pagelle e tabellino: Gyokeres non la vede mai, Martinelli non si accende, Catamo e Trossard colpiscono il palo

L'Arsenal torna in semifinale di Champions League ma lo fa senza brillare. Nella gara di ritorno contro lo Sporting infatti arriva solo uno scialbo 0-0 casalingo, dopo la vittoria per 0-1 ottenuta una settimana fa a Lisbona. La squadra di Arteta affronterà ora l'Atletico Madrid che ha eliminato il Barcellona.
Primo tempo davvero avaro di emozioni a Londra dove l'Arsenal cerca di fare la partita ma senza di fatto mai rendersi davvero pericoloso. Anzi poco prima dell'intervallo i Gunners rischiano grosso quando Catamo colpisce il palo esterno con una conclusione al volo.
All'inizio della ripresa l'Arsenal sembra voler accelerare il ritmo per trovare il goal che metterebbe in ghiaccio la qualificazione, ma si spegne presto. Lo Sporting, dal canto suo, difende bene ma produce davvero troppo poco. Nel finale palo di Trossard.