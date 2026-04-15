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Gyokeres Arsenal SportingGetty Images
Lelio Donato

Arsenal-Sporting 0-0, pagelle e tabellino: Gyokeres non la vede mai, Martinelli non si accende, Catamo e Trossard colpiscono il palo

Champions League
Arsenal
Sporting CP
Arsenal vs Sporting CP

Scialbo pareggio per 0-0 nel ritorno dei quarti di Champions League con lo Sporting, ma l'Arsenal si qualifica per la semifinale grazie alla vittoria dell'andata. Ora affronterà l'Atletico Madrid.

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L'Arsenal torna in semifinale di Champions League ma lo fa senza brillare. Nella gara di ritorno contro lo Sporting infatti arriva solo uno scialbo 0-0 casalingo, dopo la vittoria per 0-1 ottenuta una settimana fa a Lisbona. La squadra di Arteta affronterà ora l'Atletico Madrid che ha eliminato il Barcellona.

Primo tempo davvero avaro di emozioni a Londra dove l'Arsenal cerca di fare la partita ma senza di fatto mai rendersi davvero pericoloso. Anzi poco prima dell'intervallo i Gunners rischiano grosso quando Catamo colpisce il palo esterno con una conclusione al volo.

All'inizio della ripresa l'Arsenal sembra voler accelerare il ritmo per trovare il goal che metterebbe in ghiaccio la qualificazione, ma si spegne presto. Lo Sporting, dal canto suo, difende bene ma produce davvero troppo poco. Nel finale palo di Trossard.

  • VOTI ARSENAL

    ARSENAL (4-2-3-1): Raya 6.5; Mosquera 6, Saliba 6, Gabriel 6, Hincapié 6; Zubimendi 6.5, Rice 6.5; Madueke 6.5 (63' Dowman 5.5), Eze 6 (79' Trossard 6.5), Martinelli 6 (79' G.Jesus 6.5); Gyökeres 5 (56' Havertz 5.5). All. Arteta.

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  • VOTI SPORTING

    SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva 6.5; Quaresma 6 (85'Vagiannidis sv) , Diomande 6, Inacio 6.5, Araujo 5.5; Hjulmand 6.5, Morita 6 (77' Joao Simoes 6); Catamo 6.5 (70' Quenda 6), Trincao 6 (85' Nel sv), Pedro Gonçalves 5.5 (70' Bragança 6); Suarez 5.5. All. Rui Borges.

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  • TABELLINO ARSENAL-SPORTING

    ARSENAL-SPORTING 0-0

    ARSENAL (4-2-3-1): Raya 6.5; Mosquera 6, Saliba 6, Gabriel 6, Hincapié 6; Zubimendi 6.5, Rice 6.5; Madueke 6.5 (63' Dowman 5.5), Eze 6 (79' Trossard 6.5), Martinelli 6 (79' G.Jesus 6.5); Gyökeres 5 (56' Havertz 5.5). All. Arteta.

    SPORTING (4-2-3-1): Rui Silva 6.5; Quaresma 6 (85'Vagiannidis sv) , Diomande 6, Inacio 6.5, Araujo 5.5; Hjulmand 6.5, Morita 6 (77' Joao Simoes 6); Catamo 6.5 (70' Quenda 6), Trincao 6 (85' Nel sv), Pedro Gonçalves 5.5 (70' Bragança 6); Suarez 5.5. All. Rui Borges.

    Arbitro: Letexier (Fra)

    Ammoniti: Araujo (S)


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