Arsenal-Manchester City 3-0, pagelle e tabellino: Calafiori fa l'attaccante, Donnarumma incerto, Haaland non la vede mai, Maresca parte malissimo

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L'Arsenal vince per 3-0 contro il Manchester City e conquista il Community Shield, primo trofeo della lunghissima stagione di calcio inglese. Parte male quindi l'avventura di Enzo Maresca sulla panchina che è stata per dieci anni di Pep Guardiola.
Alla formazione di Arteta bastano meno di trenta secondi per sbloccare il risultato con Riccardo Calafiori, che sfrutta la perfetta imbucata di Lewis-Skelly per bucare Donnarumma.
Prima della mezz'ora è Havertz a firmare il raddoppio dei Gunners di testa mentre il City si vede solo nel finale di tempo quando Raya salva un paio di volte. Pronti via nella ripresa Odegaard cala subito il tris sfruttando l'ennesimo buco nella difesa del City e chiudendo di fatto la partita con largo anticipo.
L'Arsenal fa ancora festa, tanto da lavorare invece per Maresca.