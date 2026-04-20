Arsenal e Manchester City a pari punti in Premier League? Chi vincerebbe il campionato, i criteri in Inghilterra per l'assegnazione del titolo

L'equilibrio tra Arsenal e Manchester City non riguarda solo i punti ma anche la differenza reti, ovvero il primo criterio preso in considerazione in caso di arrivo a pari punti.

Al momento la squadra di Arteta ha una differenza reti di +37 mentre il City di +36. Non è impossibile quindi che oltre a finire a pari punti le due squadre abbiano anche la stessa differenza reti. E se fosse così? Conterebbe il numero di goal segnati e Guardiola ne ha fatti due in più (con una gara in meno).