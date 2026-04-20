Arsenal e Manchester City a pari punti in Premier League? Chi vincerebbe il campionato, i criteri in Inghilterra per l'assegnazione del titolo

La vittoria del Manchester City per 2-1 contro l'Arsenal nello scontro diretto ha accesso ancora di più la lotta in Premier League. Un duello appassionante tra la squadra di Pep Guardiola e Mike Arteta.
L'Arsenal che sembrava destinata a trionfare, si è vista ridurre lo svantaggio giornata dopo giornata e adesso il City è a un passo dalla vetta. Mancano 5 giornate dal termine ma il Manchester City ha una gara da recuperare.
Si fa avanti lo scenario di un arrivo a pari punti. Cosa succederebbe? Ci sarebbe lo spareggio come in Italia o conterebbero altri criteri?