Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
arsenal manchester cityGetty Images
Andrea Ajello

Arsenal e Manchester City a pari punti in Premier League? Chi vincerebbe il campionato, i criteri in Inghilterra per l'assegnazione del titolo

Premier League
Arsenal
Manchester City

Premier League ancora apertissima a poche giornate dalla fine: si fa avanti lo scenario che vedrebbe Arsenal e Manchester City finire il campionato a pari punti.

Pubblicità

La vittoria del Manchester City per 2-1 contro l'Arsenal nello scontro diretto ha accesso ancora di più la lotta in Premier League. Un duello appassionante tra la squadra di Pep Guardiola e Mike Arteta.


L'Arsenal che sembrava destinata a trionfare, si è vista ridurre lo svantaggio giornata dopo giornata e adesso il City è a un passo dalla vetta. Mancano 5 giornate dal termine ma il Manchester City ha una gara da recuperare.


Si fa avanti lo scenario di un arrivo a pari punti. Cosa succederebbe? Ci sarebbe lo spareggio come in Italia o conterebbero altri criteri?

  • ARSENAL E MANCHESTER CITY A PARI PUNTI: IPOTESI REALE

    Attualmente l'Arsenal ha tre punti di vantaggio rispetto al City ma la squadra di Guardiola ha un match da recuperare contro il Crystal Palace. Vincendo quindi agguanterebbe i gunners.


    Le possibilità quindi che le due squadre terminino il campionato a pari punti è assolutamente realistica.

    • Pubblicità

  • SPAREGGIO ARSENAL-MANCHESTER CITY PER ASSEGNARE LA PREMIER LEAGUE?

    In Serie A da ormai qualche anno è cambiata la regola per assegnare il campionato in caso due squadre arrivino a pari punti. Ci sarebbe infatti lo spareggio tra le due squadre per decretare la vincente del campionato.


    Non è così in Inghilterra invece dove non ci sarà lo spareggio tra Arsenal e Manchester City in caso di arrivo a pari punti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I CRITERI IN PREMIER LEAGUE PER IL TITOLO: SCONTRI DIRETTI O DIFFERENZA RETI?

    Niente spareggio tra Arsenal e City quindi; il titolo in caso di arrivo a pari punti verrebbe assegnato secondo altri criteri. In particolare, a contare sarà la differenza reti. Ecco in ordine tutti i criteri per l'assegnazione della Premier League.


    -Differenza reti totale

    -Goal segnati

    -Scontri diretti

    -Gol fuori casa negli scontri diretti

  • DIFFERENZA RETI IN PREMIER LEAGUE: LA SITUAZIONE DI ARSENAL E MANCHESTER CITY

    L'equilibrio tra Arsenal e Manchester City non riguarda solo i punti ma anche la differenza reti, ovvero il primo criterio preso in considerazione in caso di arrivo a pari punti.

    Al momento la squadra di Arteta ha una differenza reti di +37 mentre il City di +36. Non è impossibile quindi che oltre a finire a pari punti le due squadre abbiano anche la stessa differenza reti. E se fosse così? Conterebbe il numero di goal segnati e Guardiola ne ha fatti due in più (con una gara in meno).

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Burnley crest
Burnley
BUR
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW