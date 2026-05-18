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Havertz Arsenal BurnleyGetty Images
Stefano Silvestri

Arsenal-Burnley 1-0: Havertz fa esplodere l'Emirates, Gunners a un centimetro dal titolo di Premier League

Premier League
Arsenal vs Burnley
Arsenal
Burnley

Un colpo di testa vincente del tedesco poco prima dell'intervallo vale il +5 momentaneo per la squadra di Arteta. Se martedì il Manchester City non batte il Bournemouth, Gunners campioni.

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Basta Kai Havertz. Un colpo di testa del tedesco è decisivo per regalare all'Arsenal altri tre punti, aumentando a 5 i punti di vantaggio sul Manchester City secondo.

All'Emirates Stadium il Burnley, già retrocesso da tempo, rende la vita particolarmente dura alla capolista. Che però alla fine riesce ad avere la meglio per 1-0, compiendo un passo forse determinante per la conquista della Premier League.

In Inghilterra saranno dunque giorni decisivi in questo senso. Ma anche ore decisive. Soprattutto perché il titolo di Premier League dell'Arsenal potrebbe arrivare anche martedì sera, tra 24 ore.

  • HAVERTZ FA ESPLODERE L'EMIRATES

    Primo tempo complicato, con l'Arsenal che fatica a superare l'ultima linea del Burnley. L'occasione più nitida capita sul piede di Trossard, che dal limite centra in pieno la base del palo. Vicino al vantaggio anche Saka, che con un tiro-cross fa passare la palla a pochi centimetri dalla linea di porta.

    Alla fine è Havertz a far esplodere l'Arsenal al 37': colpo di testa vincente da parte del tedesco, servito da un cross dalla bandierina di Saka, ed ennesimo goal confezionato dalla squadra di Arteta sugli sviluppi di un piazzato.

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  • SOFFERENZA E GIOIA

    Anche la ripresa è complicata per l'Arsenal. Eze scheggia la traversa con un destro schiacciato da pochi passi, ma il Burnley regge sullo svantaggio minimo. E Havertz rischia addirittura il cartellino rosso per un inconcepibile intervento coi tacchetti sul polpaccio di Ugochukwu, venendo solo ammonito.

    Finale di tensione, con l'Arsenal che non viene seriamente spaventato dal Burnley ma che al contempo non crea i presupposti per chiudere i conti. Alla fine termina 1-0, ed è tutto ciò che Arteta desiderava alla vigilia.

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  • TITOLO A UN PASSO

    Con questa vittoria, l'Arsenal ha sempre più il destino nelle proprie mani. E potrebbe conquistare il titolo di Premier League già martedì sera, nel caso il Manchester City non riesca a superare il Bournemouth in trasferta.

    Con questo scenario, infatti, la squadra di Arteta rimarrebbe a +5 oppure a +4 su quella di Guardiola. E diventerebbe dunque imprendibile, considerando come alla conclusione della Premier League manchino appena 90 minuti, con 3 punti in palio.

    Se il City al contrario espugnerà il campo del Bournemouth, tutto verrà rinviato all'ultima giornata. Quando, cioè, l'Arsenal andrà in casa del Crystal Palace e Haaland e compagni ospiteranno l'Aston Villa.

  • TABELLINO ARSENAL-BURNLEY

    ARSENAL-BURNLEY 1-0

    Marcatori: 37' Havertz

    ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori (73' Hincapié); Odegaard (93' Zubimendi), Rice; Saka, Eze (73' Lewis-Skelly), Trossard (93' Martinelli); Havertz (73' Gyokeres). All. Arteta

    BURNLEY (4-2-3-1): Weiss; Walker, Tuanzebe, Esteve (82' Humphreys), Lucas Pires; Ugochukwu (71' Laurent), Florentino (78' Ward-Prowse); Tchaouna (82' Bruun Larsen), Mejbri (71' Amdouni), Anthony; Flemming. All. Jackson

    Arbitro: Tierney

    Ammoniti: Mejbri, Havertz, Flemming, Lucas Pires

    Espulsi: nessuno

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