Arsenal-Burnley 1-0: Havertz fa esplodere l'Emirates, Gunners a un centimetro dal titolo di Premier League

Basta Kai Havertz. Un colpo di testa del tedesco è decisivo per regalare all'Arsenal altri tre punti, aumentando a 5 i punti di vantaggio sul Manchester City secondo.
All'Emirates Stadium il Burnley, già retrocesso da tempo, rende la vita particolarmente dura alla capolista. Che però alla fine riesce ad avere la meglio per 1-0, compiendo un passo forse determinante per la conquista della Premier League.
In Inghilterra saranno dunque giorni decisivi in questo senso. Ma anche ore decisive. Soprattutto perché il titolo di Premier League dell'Arsenal potrebbe arrivare anche martedì sera, tra 24 ore.