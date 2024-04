Arsenal-Bayern Monaco 2-2, cronaca, tabellino e voti: Trossard tiene in vita i Gunners, tutto è ancora aperto

Arsenal avanti con Saka, rimontano Gnabry e Kane su rigore, quindi il definitivo pareggio dell'ex Brighton. Tra 8 giorno il ritorno a Monaco.

Tutto è ancora apertissimo. Arsenal e Bayern pareggiano 2-2 all'Emirates Stadium al termine di una partita che, come pur senza raggiungere il livello di epicità di quella tra Real Madrid e Manchester City, si rivela spettacolare e pirotecnica.

Arsenal in vantaggio nel primo tempo con Saka, Bayern capace di ribaltare il punteggio già prima dell'intervallo con Gnabry e con un calcio di rigore dell'ex Tottenham Kane, quindi il definitivo pareggio di Trossard, entrato una decina di minuti prima, a un quarto d'ora dal termine della partita.

Pareggio tutto sommato giusto, 2-2 che lascia tutto completamente in bilico in vista del ritorno, che si giocherà a Monaco di Baviera mercoledì 17 aprile: Arsenal e Bayern dovranno vincere nei 90 minuti, oppure ai supplementari o rigori, per approdare alle semifinali di Champions League.