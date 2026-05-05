Arsenal-Atletico Madrid 1-0, pagelle e tabellino: decide Saka, i Gunners tornano in finale di Champions League dopo vent'anni

A vent’anni esatti da quella che era stata la sua prima e unica finale, l’Arsenal torna ad essere protagonista dell’ultimo atto della Champions League.

I Gunners infatti, dopo l’1-1 dell’andata, si sono imposti per 1-0 sull’Atletico Madrid, strappando così l’ambito biglietto per Budapest dove, il prossimo 30 maggio, contenderanno ad una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco il titolo di campioni d’Europa.

Una sfida, quella che si è giocata all’Emirates Stadium, che, come era lecito aspettarsi, è stata soprattutto all’insegna della grande intensità.

Meglio l’Atletico in avvio, che ci prova prima con Julian Alvarez, poi con Le Normand e Giuliano Simeone. Con il passare dei minuti però l’Arsenal cresce e trova il modo non solo di prendere in mano il pallino del gioco, ma soprattutto di alzare il suo baricentro.

La prima conclusione dei padroni di casa porta la firma di Riccardo Calafiori, poi è Gabriel Magalhaes a non trovare di poco lo specchio della porta.

La squadra di Simeone è brava a resistere alla pressione degli avversari e a tenere la contesa sul filo di un equilibrio che viene però spezzato al 44', quando è Saka, sugli sviluppi di un’azione prolungata, ad avventarsi su un pallone respinto da Oblak su tiro di Trossard e ad insaccare da distanza ravvicinata il pallone che vale l’1-0.

Nella ripresa i Colchoneros provano a cambiare marcia alla ricerca del pareggio e al 51' Giuliano Simeone, dopo aver superato anche David Raya, non riesce a spingere la sfera in rete a causa di un contrasto con Gabriel Magalhaes per il quale chiede un calcio di rigore che non viene assegnato.

Con un Atletico a maggiore trazione offensiva, le due squadre si allungano sensibilmente e prima è Griezmann a chiamare all’intervento il portiere dell’Arsenal, poi poco dopo l’ora di gioco è Gyokeres a sprecare clamorosamente l’occasione del possibile 2-0 a tu per tu con Oblak.

Gli uomini di Simeone nel finale provano a spingere per portare la sfida ai supplementari, ma il risultato non cambia più: a regalarsi il sogno della finale di Champions sono i Gunners.