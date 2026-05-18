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Stefano Silvestri

Arsenal a un passo dal titolo di campione d'Inghilterra: cosa serve ora ai Gunners, decisiva Bournemouth-Manchester City

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I Gunners hanno battuto il Burnley, facendo un passo forse decisivo verso una conquista che manca dal 2004: cosa serve ora per la matematica vittoria della Premier League.

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L'Arsenal ha compiuto il passo forse decisivo per la conquista della Premier League: battendo 1-0 il Burnley nella penultima giornata ha messo ormai una mano su un titolo che manca ormai dal 2003/2004, ovvero dalla stagione degli Invincibili.

La matematica non è arrivata stasera, ma questo si sapeva già. Potrebbe essere però solo questione di tempo: dipenderà anche dalla prossima partita del Manchester City.

La squadra di Guardiola sfiderà il Bournemouth in casa sua domani sera, martedì 19 maggio: la notte in cui, a seconda del risultato di quella partita, l'Arsenal potrebbe anche festeggiare il titolo di campione d'Inghilterra senza scendere in campo.

  • LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE

    Questa è la classifica della Premier League, per quanto riguarda la lotta per il titolo, dopo il successo dell'Arsenal contro il Burnley:

    1. Arsenal 82 punti

    2. Manchester City 77 punti

    L'Arsenal ha giocato 37 partite di campionato, l'ultima appunto contro il Burnley. La trentasettesima del Manchester City sarà invece quella col Bournemouth. E poi, appuntamento a domenica 17 maggio per l'ultima giornata di Premier League.

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  • ARSENAL CAMPIONE IL 19 MAGGIO SE...

    -Il Manchester City non vince contro il Bournemouth

    Pressione massima per il Manchester City: Haaland e compagni saranno costretti a fare bottino pieno in casa del Bournemouth per non lasciarsi scappare matematicamente le residue speranze di diventare campioni d'Inghilterra.

    In caso di pareggio, il City si porterà a 78 punti con una giornata da giocare e 3 punti ancora in palio, non potendo più raggiungere l'Arsenal. Ciò varrebbe a maggior ragione in caso di ko: la squadra di Guardiola rimarrebbe a 77 punti, a -5 dalla capolista.

    Vincendo, invece, il Manchester City si riporterebbe a -2 dall'Arsenal e tutto verrebbe rimandato all'ultima giornata di Premier League.

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  • COSA SUCCEDE IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI

    Esiste ancora una possibilità di arrivo a pari punti tra Arsenal e Manchester City, ma solo con una combinazione: una doppia vittoria della formazione di Guardiola nelle ultime due giornate e un pareggio dei Gunners all'ultimo turno, in casa del Crystal Palace.

    Cosa accadrebbe con questo scenario? Il titolo di Premier League verrebbe assegnato tramite la differenza reti, il criterio da analizzare in caso di arrivo di due o più squadre con lo stesso numero di punti.

    Attualmente la differenza reti di Arsenal e Manchester City è identica: +43 per entrambe le squadre.

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