Arsenal a un passo dal titolo di campione d'Inghilterra: cosa serve ora ai Gunners, decisiva Bournemouth-Manchester City

Questa è la classifica della Premier League, per quanto riguarda la lotta per il titolo, dopo il successo dell'Arsenal contro il Burnley:

1. Arsenal 82 punti

2. Manchester City 77 punti

L'Arsenal ha giocato 37 partite di campionato, l'ultima appunto contro il Burnley. La trentasettesima del Manchester City sarà invece quella col Bournemouth. E poi, appuntamento a domenica 17 maggio per l'ultima giornata di Premier League.