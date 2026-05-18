Arsenal a un passo dal titolo di campione d'Inghilterra: cosa serve ora ai Gunners, decisiva Bournemouth-Manchester City

L'Arsenal ha compiuto il passo forse decisivo per la conquista della Premier League: battendo 1-0 il Burnley nella penultima giornata ha messo ormai una mano su un titolo che manca ormai dal 2003/2004, ovvero dalla stagione degli Invincibili.
La matematica non è arrivata stasera, ma questo si sapeva già. Potrebbe essere però solo questione di tempo: dipenderà anche dalla prossima partita del Manchester City.
La squadra di Guardiola sfiderà il Bournemouth in casa sua domani sera, martedì 19 maggio: la notte in cui, a seconda del risultato di quella partita, l'Arsenal potrebbe anche festeggiare il titolo di campione d'Inghilterra senza scendere in campo.