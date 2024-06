Arrigo Sacchi critico: "Italia individualista come il paese, con la furbizia non si va avanti"

L'ex ct non si risparmia dopo il pari contro la Croazia: "Se giochiamo malissimo e vinciamo siamo degli eroi: con questa cultura non si va lontano".

Sì, l'Italia si è qualificata. In maniera meritata come sostiene Luciano Spalletti, oppure per il rotto della cuffia come suggerisce il pareggio acciuffato in extremis contro la Croazia, questo è un altro discorso.

Di certo, è una Nazionale che continua a dividere. Si tira il sollievo per un passaggio del turno tutt'altro che scontato, si storce il naso per una qualità e un gioco che continuano a latitare. Come fa Arrigo Sacchi, sempre piuttosto critico.

L'ex allenatore del Milan e commissario tecnico non si è risparmiato neppure questa volta. Anzi: parlando all'Adnkronos ci è andato giù piuttosto pesante, paragonando i guai della squadra di Spalletti a quelli che sta vivendo il paese.