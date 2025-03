Arnautovic e Frattesi sono il manifesto delle intenzioni dell'Inter: come gestirà Inzaghi la rosa nel finale di stagione

Il tecnico nerazzurro ha ribadito in tempi non sospetti la necessità del turnover. E contro l'Udinese è stato ripagato proprio da due seconde linee.

Raramente si è visto Simone Inzaghi esultare come contro l'Udinese, pur conoscendo la passionalità e l'esuberanza in panchina dell'allenatore dell'Inter. Eppure era "solo" la trentesima giornata di Serie A, con altre otto da giocare e altri due mesi di campionato a cui far fronte.

Inzaghi si è lasciato andare così per diversi motivi. Perché conosceva le insidie di un'Udinese che aveva già fermato Napoli e Atalanta, e che in effetti nel finale ha fatto venire i sudori freddi anche ai nerazzurri. Perché già pregustava la possibilità di portarsi a +6 sul secondo posto, prima che la successiva vittoria partenopea sul Napoli rovinasse parzialmente i suoi piani. Ma anche perché vincere in una situazione così emergenziale ha sempre un valore doppio.

È dunque altamente simbolico che le reti dell'Inter, entrambe messe a segno nel primo tempo, siano arrivate da due che di solito giocano pochino: prima Marko Arnautovic, poi Davide Frattesi. Quasi un manifesto di quel che potrà accadere da qui al termine del torneo.