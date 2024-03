Argentina-El Salvador dove vederla: Sky, Sportitalia o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

I Campioni del Mondo affrontano El Salvador in amichevole a tre mesi dalla Copa America: dove guardare l'Argentina in diretta tv e streaming.

Priva dell'infortunato Messi, l'Argentina scende in campo per l'amichevole contro El Salvador. A due mesi dalla Copa America prevista negli Stati Uniti, i Campioni del Mondo si confrontano con il team del centro-America per testare il proprio stato di forma.

Ed è proprio negli Stati Uniti che l'Argentina affronta El Salvador, precisamente a Filadelfia. Diversi i convocati della Serie A, da Dybala a Lautaro, passando per Paredes e Valentin Carboni. Dopo il match conto la rappresentativa guidata da David Dóniga, l'Albiceleste se la vedrà contro Costa Rica.

Favorita per la vittoria della Copa America dopo la conquista del Mondiale 2022, l'Argentina non conosce ancora la prima avversaria nel torneo: questa, infatti, arriverà dai playoff che si disputano in queste settimane.

L'articolo prosegue qui sotto

Qui troverete gli aggiornamenti su Argentina-El Salvador: dalle formazioni alle info su come guardare la partita in diretta tv e streaming.