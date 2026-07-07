Argentina-Egitto 3-2, pagelle e tabellino: Messi l'Immortale, più forte di tutto, c'è anche l'assist di Lautaro in una rimonta epica

Spacciata, praticamente con un piede e mezzo fuori dal Mondiale, sotto 2-0 fino al 79'. Ma quando in campo c'è Leo Messi, nulla si può dare per scontato.
Per Leo sembrava configurarsi l'ultimo triste saluto ai Mondiali con rigore sbagliato ed eliminazione. Ma Leo è immortale, non muore mai, ci prova in tutti i modi ed è lui a servire l'assist per Romero che inizia una rimonta che sembrava ormai impossibile.
Passano quattro minuti ed è sempre lui a fare 2-2, con prepotenza, contro Shobeir, lo stesso che nel primo tempo lo aveva ipnotizzato e si era preparato la scena per diventare l'eroe. Lui come Salah, Hassan e Ziko, monumentali, ma comunque non è bastato. Enzo Fernandez fa 3-2 in pieno recupero su assist di Lautaro, che mette la firma su una rimonta epica. Anche se la firma vera, quella d'autore, è sempre quella del numero 10 con la maglia albiceleste.