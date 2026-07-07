Argentina-Egitto 3-2, pagelle e tabellino: Messi l'Immortale, più forte di tutto, c'è anche l'assist di Lautaro in una rimonta epica

VOTI ARGENTINA: Dibu Martinez 6; Molina 5 (73' Montiel 6,5), Romero 6,5 (95' Otamendi sv), Li. Martinez 5,5, Tagliafico 6,5 (66' Gonzalez 6); De Paul 5 (66' Lautaro 6,5), Paredes 6, Fernandez 7, MacAllister 5,5; Messi 7,5, Alvarez 5,5 (95' Medina sv)

VOTI EGITTO: Shobeir 8,5; Hany 6, Ibrahim 5,5, Rabia 5,5, Hafez 6; Lasheen 6 (96' Zizo sv), Attia 6,5; Hassan 7,5 (74' Trezeguet 6), Salah 7, Ashour 6 (46' Fathy 6); Ziko 7 (80' Marmoush sv)

L'Egitto gioca una partita straordinaria, Hassan lascia qualcosa dietro ma davanti è devastante. Salah gioca una partita da capitano vero, Ziko segna un goal e mezzo, ma il vero eroe è stato soprattutto nel primo tempo Shobeir, col rigore parato a Messi e alcuni interventi prodigiosi a tenere la porta chiusa. Ci ha provato ad evitare la rimonta, mettendoci sempre le mani, ma non è bastato.

Poi che dire di Messi? Sembrava una serata maledetta, ma uno come lui non muore mai. Un palo incredibile su punizione, tentativi su tentativi, l'assist per Romero e il goal che rimette tutto a posto, il 21° ai Mondiali. Enzo Fernandez non fa la sua miglior partita, ma si fa trovare pronto quandoo serve. Così come Lautaro, che entra dalla panchina e in pieno recupero ha la lucidità di disegnare un cross perfetto per la testa di Enzo, quella che vale il 3-2.