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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Marco Trombetta

Argentina-Egitto 3-2, pagelle e tabellino: Messi l'Immortale, più forte di tutto, c'è anche l'assist di Lautaro in una rimonta epica

Coppa del Mondo
Argentina vs Egitto
Argentina
Egitto

Sembrava finita, ma non è mai finita quando in campo c'è Leo Messi: l'Argentina ribalta l'Egitto da 0-2 a 3-2 in 10 minuti e vola ai quarti di finale.

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Spacciata, praticamente con un piede e mezzo fuori dal Mondiale, sotto 2-0 fino al 79'. Ma quando in campo c'è Leo Messi, nulla si può dare per scontato.

Per Leo sembrava configurarsi l'ultimo triste saluto ai Mondiali con rigore sbagliato ed eliminazione. Ma Leo è immortale, non muore mai, ci prova in tutti i modi ed è lui a servire l'assist per Romero che inizia una rimonta che sembrava ormai impossibile.

Passano quattro minuti ed è sempre lui a fare 2-2, con prepotenza, contro Shobeir, lo stesso che nel primo tempo lo aveva ipnotizzato e si era preparato la scena per diventare l'eroe. Lui come Salah, Hassan e Ziko, monumentali, ma comunque non è bastato. Enzo Fernandez fa 3-2 in pieno recupero su assist di Lautaro, che mette la firma su una rimonta epica. Anche se la firma vera, quella d'autore, è sempre quella del numero 10 con la maglia albiceleste.

  • PAGELLE ARGENTINA-EGITTO

    VOTI ARGENTINA: Dibu Martinez 6; Molina 5 (73' Montiel 6,5), Romero 6,5 (95' Otamendi sv), Li. Martinez 5,5, Tagliafico 6,5 (66' Gonzalez 6); De Paul 5 (66' Lautaro 6,5), Paredes 6, Fernandez 7, MacAllister 5,5; Messi 7,5, Alvarez 5,5 (95' Medina sv)

    VOTI EGITTO: Shobeir 8,5; Hany 6, Ibrahim 5,5, Rabia 5,5, Hafez 6; Lasheen 6 (96' Zizo sv), Attia 6,5; Hassan 7,5 (74' Trezeguet 6), Salah 7, Ashour 6 (46' Fathy 6); Ziko 7 (80' Marmoush sv)

    L'Egitto gioca una partita straordinaria, Hassan lascia qualcosa dietro ma davanti è devastante. Salah gioca una partita da capitano vero, Ziko segna un goal e mezzo, ma il vero eroe è stato soprattutto nel primo tempo Shobeir, col rigore parato a Messi e alcuni interventi prodigiosi a tenere la porta chiusa. Ci ha provato ad evitare la rimonta, mettendoci sempre le mani, ma non è bastato.

    Poi che dire di Messi? Sembrava una serata maledetta, ma uno come lui non muore mai. Un palo incredibile su punizione, tentativi su tentativi, l'assist per Romero e il goal che rimette tutto a posto, il 21° ai Mondiali. Enzo Fernandez non fa la sua miglior partita, ma si fa trovare pronto quandoo serve. Così come Lautaro, che entra dalla panchina e in pieno recupero ha la lucidità di disegnare un cross perfetto per la testa di Enzo, quella che vale il 3-2.

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  • TABELLINO ARGENTINA-EGITTO

    Marcatori: 15' Ibrahim, 67' Ziko, 79' Romero, 83' Messi, 92' Fernandez

    ARGENTINA (4-4-2): Dibu Martinez; Molina (73' Montiel), Romero (95' Otamendi), Li. Martinez, Tagliafico (66' Gonzalez); De Paul (66' Lautaro), Paredes, Fernandez, MacAllister; Messi, Alvarez (95' Medina). Ct. Scaloni

    EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Lasheen (96' Zizo), Attia; Hassan (74' Trezeguet), Salah, Ashour (46' Fathy); Ziko (80' Marmoush. Ct. Hassan

    Arbitro: Letexier

    Ammoniti: Ziko, Shobeir, Fathy, Attia, Hassan

    Espulsi: nessuno

    Note: Messi sbaglia un rigore al 21'

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