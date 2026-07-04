Argentina-Capo Verde 3-2, pagelle e tabellino: follie a Miami, Messi illumina la strada, ma l'eroe è Romero

Capo Verde lascia questi Mondiali da imbattuto nei 90 minuti contro i campioni d'Europa della Spagna e i campioni del Mondo dell'Argentina.
Un miracolo, comunque, quello della nazionale africana debuttante ai Mondiali, sconfitta soltanto ai tempi supplementari dall'Albiceleste.
Messi illumina come sempre la strada. Sblocca la partita col 20° goal in 30 partite ai Mondiali, poi fa l'assist per il goal decisivo di Romero, eroe della serata insieme ad altri due difensori, Lisandro Martinez (goal e assist anche per lui) e Lopes Cabral, autore del goal più bello del Mondiale, festeggiato con la corsa in tribuna e l'abbraccio alla fidanzata.
Momenti epici che resteranno nella storia. Una partita epica che nessuno avrebbe mai immaginato. Alla fine passa l'Argentina, che affronterà l'Egitto di Salah agli ottavi. Ma Capo Verde il suo Mondiale lo ha comunque vinto.