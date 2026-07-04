Argentina-Capo Verde 3-2, pagelle e tabellino: follie a Miami, Messi illumina la strada, ma l'eroe è Romero

VOTI ARGENTNA: Martinez 6,5; Molina 6 (104' Montiel sv), Romero 7, Lisandro 7,5, Medina 5,5 (86' Tagliafico 6); De Paul 6 (84' Paredes 6), Mac Allister 5,5, Fernandez 6; Almada 5,5 (63' Gonzalez 6); Messi 7,5, Lautaro 5,5 (63' Alvarez 5,5)

VOTI CAPO VERDE: Vozinha 7; Moreira 6, Pico 7,5, Diney 6,5, Lopes Cabral 7,5; Pina 7 (100' Benchimol 6); Mendes 6,5 (80' W. Semedo 6), D. Duarte 7 (100' Y. Semedo 6), L. Duarte 6,5 (67' Monteiro 6,5), J. Cabral 6 (80' Varela 6); Da Costa 5,5 (67' Livramento 5,5)

Messi, ancora e sempre. Il primo goal è una meraviglia già solo per lo stop. A 39 anni è l'anima di questa nazionale, suo ovviamente l'assist su corner per Romero che diventa l'eroe della serata. Lui insieme a Lisandro, autore di una prestazione mostruosa, forse più da trequartista che da difensore centrale. L'assist per Messi è pregevole, il goal anche di più. Delude Lautaro, poco servito e nel vivo del gioco.

Vozinha a 41 anni chiude un Mondiale da protagonista assoluto con altre grandi parate. Pico in difesa è un monumento, Lopes Cabral fa un goal che potrebbe restare il più bello di questi Mondiali. Ma in generale ha dimostrato di avere un piede di altissimo livello. Pina è ovunque in mezzo al campo e non solo.



