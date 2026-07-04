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Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Marco Trombetta

Argentina-Capo Verde 3-2, pagelle e tabellino: follie a Miami, Messi illumina la strada, ma l'eroe è Romero

Coppa del Mondo
Argentina vs Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
L. Messi

Al termine di una partita folle, l'Argentina batte un Capo Verde eroico soltanto ai tempi supplementari. Goal e assist per Messi, ma i veri eroi sono i difensori.

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Capo Verde lascia questi Mondiali da imbattuto nei 90 minuti contro i campioni d'Europa della Spagna e i campioni del Mondo dell'Argentina.

Un miracolo, comunque, quello della nazionale africana debuttante ai Mondiali, sconfitta soltanto ai tempi supplementari dall'Albiceleste.

Messi illumina come sempre la strada. Sblocca la partita col 20° goal in 30 partite ai Mondiali, poi fa l'assist per il goal decisivo di Romero, eroe della serata insieme ad altri due difensori, Lisandro Martinez (goal e assist anche per lui) e Lopes Cabral, autore del goal più bello del Mondiale, festeggiato con la corsa in tribuna e l'abbraccio alla fidanzata.

Momenti epici che resteranno nella storia. Una partita epica che nessuno avrebbe mai immaginato. Alla fine passa l'Argentina, che affronterà l'Egitto di Salah agli ottavi. Ma Capo Verde il suo Mondiale lo ha comunque vinto.

  • PAGELLE ARGENTINA-CAPO VERDE

    VOTI ARGENTNA: Martinez 6,5; Molina 6 (104' Montiel sv), Romero 7, Lisandro 7,5, Medina 5,5 (86' Tagliafico 6); De Paul 6 (84' Paredes 6), Mac Allister 5,5, Fernandez 6; Almada 5,5 (63' Gonzalez 6); Messi 7,5, Lautaro 5,5 (63' Alvarez 5,5)

    VOTI CAPO VERDE: Vozinha 7; Moreira 6, Pico 7,5, Diney 6,5, Lopes Cabral 7,5; Pina 7 (100' Benchimol 6); Mendes 6,5 (80' W. Semedo 6), D. Duarte 7 (100' Y. Semedo 6), L. Duarte 6,5 (67' Monteiro 6,5), J. Cabral 6 (80' Varela 6); Da Costa 5,5 (67' Livramento 5,5)

    Messi, ancora e sempre. Il primo goal è una meraviglia già solo per lo stop. A 39 anni è l'anima di questa nazionale, suo ovviamente l'assist su corner per Romero che diventa l'eroe della serata. Lui insieme a Lisandro, autore di una prestazione mostruosa, forse più da trequartista che da difensore centrale. L'assist per Messi è pregevole, il goal anche di più. Delude Lautaro, poco servito e nel vivo del gioco.

    Vozinha a 41 anni chiude un Mondiale da protagonista assoluto con altre grandi parate. Pico in difesa è un monumento, Lopes Cabral fa un goal che potrebbe restare il più bello di questi Mondiali. Ma in generale ha dimostrato di avere un piede di altissimo livello. Pina è ovunque in mezzo al campo e non solo.


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  • TABELLINO ARGENTINA-CAPO VERDE

    Marcatori: 29' Messi, 59' D. Duarte, 92' Lisandro, 103' Lopes Cabral, 111' Romero

    ARGENTINA (4-3-1-2): Martinez; Molina (104' Montiel sv), Romero, Lisandro, Medina (86' Tagliafico); De Paul (84' Paredes), Mac Allister, Fernandez; Almada (63' Gonzalez); Messi, Lautaro (63' Alvarez). Ct. Scaloni

    CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Pico, Diney, Lopes Cabral; Pina; Mendes (80' W. Semedo), D. Duarte (100' Y. Semedo), L. Duarte (67' Monteiro), J. Cabral (80' Varela); Da Costa (67' Livramento). Ct. Bubista.

    Arbitro: Fischer

    Ammoniti: Pina, Montiel

    Espulsi: nessuno

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