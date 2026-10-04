Argentina-Burkina Faso 7-0 diventa un caso: la Nazionale maggiore africana è rimasta a casa per protesta

Sì, in Argentina sono giorni di trepidazione per l'ultima di Lionel Messi, tra qualche giorno contro il Benin. Ma intanto la Nazionale di Scaloni ha appena affrontato un'altra africana come il Burkina Faso.
Non il "vero" Burkina Faso, però: la sua Under 23. Il motivo? Una protesta: quasi tutti i componenti della Nazionale maggiore si sono rifiutati di volare in Argentina per disputare l'amichevole andata in scena nella notte italiana.
Per questo motivo la gara, pur senza punti in palio, è diventata una sorta di caso. E per questo motivo se ne sta parlando così tanto in queste ultime ore.
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