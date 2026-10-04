Argentina-Burkina Faso 7-0 diventa un caso: la Nazionale maggiore africana è rimasta a casa per protesta

La partita è stata senza storia. E la vittoria dell'Argentina è stata ancor più netta di quella ottenuta qualche giorno prima contro la Bolivia.

Nello stadio del River Plate è finita 7-0 per i campioni del mondo 2022. E il primo goal dopo 4 minuti di gioco è stato dell'interista Lautaro Martinez, che prima si è fatto respingere un rigore e poi ha segnato sulla ribattuta.

Diallo ha firmato un'autorete 4 minuti più tardi e poco dopo la mezz'ora il risultato era già di 5-0: a segno anche Prestianni, Nico Paz e Julian Alvarez. A completare la goleada sono stati Mastantuono e Giuliano Simeone.