Argentina, arrivano i pre-convocati per il Mondiale: ci sono anche Castro e Pellegrino

Lionel Scaloni, ct dell'Argentina Campione del Mondo, ha diramato la maxi-lista di pre-convocati per l'imminente Mondiale centro-nord americano in cui la sua squadra proverà a confermarsi come miglior rappresentativa del pianeta. La lista, pubblicata sui canali ufficiali della Nazionale sudamericana, presenta anche alcuni giocatori di Serie A, che proveranno ad entrare nei 26 definitivi da svelare a fine maggio.

Non è presente Dybala, che a causa dei soliti problemi fisici non è riuscito ad essere protagonista con la Roma di Gasperini, mentre al contrario figurano nella lista dei pre-convocati Nico Paz, trascinatore del Como, nonchè Castro del Bologna e Pellegrino del Parma. Insieme a loro anche un altro giocatore dei lariani, ovvero Perrone, e Soulé, scelto da Scaloni a differenza del già citato Dybala, nonchè Lautaro Martinez, appena laureatosi Campione d'Italia con l'Inter.

La lista comunicata da Scaloni è di 55 giocatori, per cui più della metà non potrà prendere parte alla spedizione: tra gli italiani presenti sembrano avere un posto assicurato Lautaro e Nico Paz, con Perrone in lotta per entrare nei 26 definitivi. Difficile invece vedere in Messico, Stati Uniti e Canada i vari Soulè, Castro e Pellegrino.