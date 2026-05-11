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Mateo Pellegrino ParmaGetty Images
Francesco Schirru

Argentina, arrivano i pre-convocati per il Mondiale: ci sono anche Castro e Pellegrino

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Argentina vs Algeria
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Scaloni ha annunciato la lista dei pre-convocati per il Mondiale 2026, sono presenti anche alcuni giocatori di Serie A. Non c'è Dybala, che non ha avuto modo di essere protagonista con la Roma.

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Lionel Scaloni, ct dell'Argentina Campione del Mondo, ha diramato la maxi-lista di pre-convocati per l'imminente Mondiale centro-nord americano in cui la sua squadra proverà a confermarsi come miglior rappresentativa del pianeta. La lista, pubblicata sui canali ufficiali della Nazionale sudamericana, presenta anche alcuni giocatori di Serie A, che proveranno ad entrare nei 26 definitivi da svelare a fine maggio.

Non è presente Dybala, che a causa dei soliti problemi fisici non è riuscito ad essere protagonista con la Roma di Gasperini, mentre al contrario figurano nella lista dei pre-convocati Nico Paz, trascinatore del Como, nonchè Castro del Bologna e Pellegrino del Parma. Insieme a loro anche un altro giocatore dei lariani, ovvero Perrone, e Soulé, scelto da Scaloni a differenza del già citato Dybala, nonchè Lautaro Martinez, appena laureatosi Campione d'Italia con l'Inter.

La lista comunicata da Scaloni è di 55 giocatori, per cui più della metà non potrà prendere parte alla spedizione: tra gli italiani presenti sembrano avere un posto assicurato Lautaro e Nico Paz, con Perrone in lotta per entrare nei 26 definitivi. Difficile invece vedere in Messico, Stati Uniti e Canada i vari Soulè, Castro e Pellegrino.

  • LA LISTA COMPLETA DELL'ARGENTINA

    Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Olympique Marsiglia), Juan Musso (Atletico Madrid), Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing Club), Santiago Beltran (River Plate)

    Difensori: Agustin Giay (Palmeiras), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Nicolas Capaldo (Amburgo), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise), Lucas Martinez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica), German Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique Marsiglia), Cristian Romero (TotteNHAM), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe), Facundo Medina (Olympique Marsiglia), Marcos Acuña (River Plate), Nicolas Tagliafico (Olympique Lione), Gabriel Rojas (Racing Club)

    Centrocampisti: Maximo Perrone (Como), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodriguez (Valencia), Anibal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (Porto), Ezequiel Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Betis Siviglia), Nicolas Dominguez (Nottingham Forest), Emiliano Buendia (Aston Villa), Nicolas Paz (Como), Franco Mastantuono (Real Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Tomas Aranda (Boca Juniors), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Claudio Echeverri (Girona), Gianluca Prestianni (Benfica)

    Attaccanti: Santiago Castro (Bologna), Lautaro Martinez (Inter), José Manuel Lopez (Palmeiras), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Mateo Pellegrino (Parma), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Alejandro Garnacho (Chelsea), Matías Soulé (Roma), Valentin Barco (Strasburgo)

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  • PRESTIANNI INSERITO

    Tra i giocatori presenti nella pre-lista di 55 giocatori anche Prestianni, squalificato da UEFA e FIFA per "omofobia" nei confronti di Vinicius, durante il match di Champions League tra Real Madrid e Benfica.

    Prestianni, se convocato, dovrà saltare le prime due partite del girone, per poi eventualmente tornare in campo nel match finale del raggruppamento.

    Il giocatore del Benfica sembrava certo di un posto tra i convocati prima della gara contro il Real, ma ora Scaloni valuterà se chiamare un giocatore che non potrà prendere parte alle prime due partite.

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  • ESORDIO IL 17 GIUGNO

    L'Argentina di Messi scenderà in campo per la prima volta durante il Mondiale il prossimo 17 giugno, quando esordirà nella competizione affrontando l'Algeria.

    Favoritissima del gruppo J, l'Argentina sfiderà anche l'Austria e la Giordania, con la consapevolezza di poter passare ai sedicesimi di finale non solo come prima, ma anche come seconda del raggruppamento ed eventualmente come una delle migliori terze.

    Nell'edizione qatariota del 2022 l'Argentina subì a sorpresa una sconfitta all'esordio contro l'Arabia Saudita, vincendo però il resto delle gare, compresa la finalissima contro la Francia.

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