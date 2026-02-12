Getty Images Sport
Arda Guler "vittima di bullismo" al Real Madrid da parte di "giocatori con un ego smisurato"
Scout denuncia "mobbing" contro la star turca
Serhat Pekmezci, ex responsabile dello scouting del Fenerbahce a cui si attribuisce il merito di aver scoperto Guler, ha fatto delle dichiarazioni sorprendenti riguardo al trattamento riservato al ventenne nella capitale spagnola. Parlando con Sports Digitale, Pekmezci ha suggerito che Guler sia sistematicamente isolato all'interno della squadra.
"Arda Guler è vittima di mobbing", ha affermato Pekmezci, utilizzando un termine spesso associato al bullismo e alle molestie sul posto di lavoro in Europa. Ha chiarito che, sebbene il giocatore non si sia rivolto direttamente a lui per lamentarsi, la situazione era prevedibile dato l'ambiente competitivo dei campioni d'Europa. "Non è che si sia lamentato con me, ma sapeva che sarebbe successo. Gli ho detto di essere paziente".
Le accuse dipingono un quadro preoccupante delle lotte interne al Real Madrid. Da quando è arrivato nel 2023, Guler ha faticato a conquistarsi un posto da titolare, una situazione spesso attribuita agli infortuni e alla concorrenza. Tuttavia, Pekmezci insiste che la questione è molto più personale, sostenendo che una fazione specifica all'interno dello spogliatoio sta attivamente lavorando contro il giovane.
"Giocatori con un ego smisurato" accusati
Secondo lo scout, la stagnazione di Guler non è dovuta a una mancanza di abilità, ma piuttosto al rifiuto delle stelle affermate di integrarlo. Il passaggio dall'era di Toni Kroos e Luka Modric avrebbe dovuto segnare l'ascesa di Guler, ma Pekmezci sostiene che sia stato bloccato dai giocatori più anziani.
"Le vessazioni provenivano dai giocatori. C'è un gruppo che non è riuscito ad accettare Arda; purtroppo, si tratta di giocatori con un ego molto forte", ha affermato.
Nonostante la sua evidente qualità tecnica, spesso si ritrova ai margini delle partite, ricevendo la palla meno frequentemente di quanto richiederebbe la sua posizione. Guler ha avuto un ottimo inizio di stagione, contribuendo con tre gol nei primi mesi. Anche se ultimamente i suoi gol sono diminuiti, continua a collezionare assist, avendo fornito sette passaggi decisivi in Liga e altri quattro in Champions League.
L'addio di Xabi Alonso legato alla cultura tossica
Forse la cosa più allarmante per i tifosi del Real Madrid è che Pekmezci ritiene che questa dinamica di potere dei giocatori sia stata il catalizzatore dei recenti sconvolgimenti manageriali del club. Xabi Alonso, che ha assunto la guida della squadra dopo l'addio di Carlo Ancelotti ma è stato esonerato a gennaio, avrebbe trovato impossibile gestire queste fratture interne.
"Ecco perché anche Xabi Alonso se n'è andato", ha affermato Pekmezci, suggerendo che l'allenatore basco sia stata un'altra vittima degli stessi "ego" che ora prendono di mira Guler.
Da allora le redini sono state affidate ad Alvaro Arbeloa, ma la situazione sembra essere migliorata di poco. Arbeloa, incaricato di stabilizzare la situazione, sembra aver continuato la tendenza di mettere da parte il fantasista. Durante la recente sconfitta in Champions League contro il Benfica, le tensioni sono esplose quando Guler è stato sostituito. È stato ripreso dalle telecamere visibilmente frustrato, mentre borbottava tra sé e sé mentre lasciava il campo.
La pazienza sta finendo a Madrid
Guler è stato a lungo elogiato per il suo temperamento, ma anche il suo stoicismo è messo alla prova. "Gli ho detto: 'Sii paziente'. Arda è molto paziente, è molto consapevole, ma anche lui ha iniziato a ribellarsi", ha osservato Pekmezci.
Il ventenne si trova ad affrontare un momento critico della sua carriera. Con il suo "trasferimento da sogno" che si sta trasformando in un potenziale incubo, la prossima finestra di mercato estiva si profila all'orizzonte. Se il presunto "mobbing" dovesse continuare e gli "ego" nello spogliatoio rimanessero incontrollati, il Real Madrid rischia di perdere un talento generazionale che sente di non aver avuto alcuna possibilità di mettersi in mostra.
Per ora, Guler rimane intrappolato in un ciclo difficile, in attesa di una svolta sotto Arbeloa che il suo ex mentore ritiene possa non arrivare mai, finché l'attuale gerarchia nello spogliatoio rimarrà al potere.
