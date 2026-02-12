Serhat Pekmezci, ex responsabile dello scouting del Fenerbahce a cui si attribuisce il merito di aver scoperto Guler, ha fatto delle dichiarazioni sorprendenti riguardo al trattamento riservato al ventenne nella capitale spagnola. Parlando con Sports Digitale, Pekmezci ha suggerito che Guler sia sistematicamente isolato all'interno della squadra.

"Arda Guler è vittima di mobbing", ha affermato Pekmezci, utilizzando un termine spesso associato al bullismo e alle molestie sul posto di lavoro in Europa. Ha chiarito che, sebbene il giocatore non si sia rivolto direttamente a lui per lamentarsi, la situazione era prevedibile dato l'ambiente competitivo dei campioni d'Europa. "Non è che si sia lamentato con me, ma sapeva che sarebbe successo. Gli ho detto di essere paziente".

Le accuse dipingono un quadro preoccupante delle lotte interne al Real Madrid. Da quando è arrivato nel 2023, Guler ha faticato a conquistarsi un posto da titolare, una situazione spesso attribuita agli infortuni e alla concorrenza. Tuttavia, Pekmezci insiste che la questione è molto più personale, sostenendo che una fazione specifica all'interno dello spogliatoio sta attivamente lavorando contro il giovane.