Arbitri nel caos, cosa succede ora e chi sostituirà Gianluca Rocchi all'interno dell'AIA: favorito Maurizio Ciampi

Il mondo arbitrale italiano sta attraversando uno dei momenti più delicati degli ultimi anni se non della sua storia. La decisione di Gianluca Rocchi, designatore per Serie A e B, e di Andrea Gervasoni, componente della stessa commissione, di autosospendersi arriva in seguito a un’indagine avviata dalla Procura di Milano, la cui accusa è quella di concorso in frode sportiva. creando un vero e proprio terremoto ai vertici dell’AIA.





La situazione ha aperto una fase di forte incertezza: da un lato la necessità di garantire continuità alle designazioni arbitrali in un momento cruciale della stagione, dall’altro l’urgenza di ristabilire equilibrio e credibilità all’interno del sistema.

Il Comitato Nazionale è pronto a intervenire per gestire l’emergenza e individuare una figura temporanea che possa guidare il settore fino a fine campionato. Nel frattempo, tra confronti interni e valutazioni riservate, iniziano a emergere i primi nomi per il possibile incarico ad interim.