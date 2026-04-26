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Rocchi CiampiGetty Images
Andrea Ajello

Arbitri nel caos, cosa succede ora e chi sostituirà Gianluca Rocchi all'interno dell'AIA: favorito Maurizio Ciampi

Serie A

Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni si autosospendono dopo l’indagine della Procura di Milano. Il Comitato Nazionale AIA prepara la riunione per nominare un designatore ad interim: tra i nomi in corsa c’è Maurizio Ciampi.

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Il mondo arbitrale italiano sta attraversando uno dei momenti più delicati degli ultimi anni se non della sua storia. La decisione di Gianluca Rocchi, designatore per Serie A e B, e di Andrea Gervasoni, componente della stessa commissione, di autosospendersi arriva in seguito a un’indagine avviata dalla Procura di Milano, la cui accusa è quella di concorso in frode sportiva. creando un vero e proprio terremoto ai vertici dell’AIA.


La situazione ha aperto una fase di forte incertezza: da un lato la necessità di garantire continuità alle designazioni arbitrali in un momento cruciale della stagione, dall’altro l’urgenza di ristabilire equilibrio e credibilità all’interno del sistema.

Il Comitato Nazionale è pronto a intervenire per gestire l’emergenza e individuare una figura temporanea che possa guidare il settore fino a fine campionato. Nel frattempo, tra confronti interni e valutazioni riservate, iniziano a emergere i primi nomi per il possibile incarico ad interim.

  • LA SITUAZIONE DOPO LE DIMISSIONI

    Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni hanno deciso di fermarsi volontariamente dai rispettivi incarichi.
    La scelta arriva dopo l’avvio di un’indagine della Procura di Milano, che ha portato a un immediato passo indietro da parte dei due dirigenti.


    Il Comitato Nazionale dell’AIA è pronto a riunirsi a breve per stabilire le prossime mosse e individuare una soluzione temporanea per garantire continuità operativa.

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  • CIAMPI E GLI ALTRI CANDIDATI

    Tra le ipotesi emerse nelle ultime ore, il nome più caldo, riferisce la Gazzetta dello Sport, è quello di Maurizio Ciampi, figura interna già esperta delle dinamiche della commissione indicato come possibile traghettatore fino al termine della stagione.


    Oltre a lui, nel contesto della commissione vengono citati anche altri profili già coinvolti nelle dinamiche interne, come Mauro Tonolini, Elenito Di Liberatore e Dino Tommasi, tutti componenti che potrebbero avere un ruolo nelle valutazioni o rappresentare soluzioni alternative.

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  • CHI È CIAMPI, IL POSSIBILE SUCCESSORE TEMPORANEO DI ROCCHI

    Maurizio Ciampi, originario di Benevento, rappresenta una delle opzioni più concrete per il ruolo di designatore ad interim. Nel suo percorso vanta: 20 presenze arbitrate in Serie A, 166 in Serie B, un recente incarico come responsabile della CAN C. Potrebbe guidare il settore fino al termine della stagione, in attesa di sviluppi legati anche alle prossime decisioni del Collegio di garanzia del CONI.