Aquilani si gioca tutto in Roma-Sassuolo: dalla storia d'amore in giallorosso al pericolo esonero

17 anni dopo la separazione del 2009, Aquilani ritrova la Roma. Da allenatore, stavolta. Per la prima volta nella sua nuova e interessante carriera. Anche se il momento per parlare di amarcord non è certo dei migliori.

"È una partita importante anche per quello che rappresenta la mia persona e sicuramente mi sarebbe piaciuto tornare all'Olimpico in un momento differente, con un umore differente - ha detto l'allenatore del Sassuolo nella conferenza della vigilia - ma bisogna essere uomini e guardare in faccia la realtà. Non ci possiamo nascondere dietro un dito".

Certo, difficoltà o non difficoltà, il cuore di Aquilani batterà un pochino più forte appena metterà piede all'interno dell'Olimpico.

"Per me sarà un'emozione. Da allenatore è la prima volta che ci entro e questo non me lo toglie nessuno. Poi è altrettanto ovvio che devo cercare di mettere da parte qualsiasi tipo di sentimento e di emozione, perché il mio lavoro me lo richiede e il momento me lo richiede. Una volta che fischia l'arbitro non ci deve più essere sentimento".