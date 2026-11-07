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Aquilani RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Aquilani si gioca tutto in Roma-Sassuolo: dalla storia d'amore in giallorosso al pericolo esonero

Serie A
Sassuolo
Roma vs Sassuolo
Roma
A. Aquilani

Nato e cresciuto nella Capitale, calciatore e tifoso romanista, l'allenatore neroverde è reduce da quattro brutte sconfitte. E proprio all'Olimpico si gioca forse il futuro.

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07 nov 2026

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Alberto Aquilani non avrà a disposizione Berardi, come da lui stesso annunciato alla vigilia. E neppure Volpato. Ma si tratta solo delle ultime due notizie di un periodo che, di brutte notizie, ne ha viste a bizzeffe.

La peggiore è che il suo Sassuolo ha completamente perso la via. Del gioco, dei risultati, soprattutto di un rendimento difensivo incredibilmente crollato da un certo punto in poi della stagione. Tanto che le voci di esonero, negli ultimi giorni, sono inevitabilmente cresciute d'intensità.

Roma e la sua metà giallorossa rappresentano forse la sua ultima spiaggia, di sicuro una notte delicatissima. Delicatissima e particolare. Perché proprio lì Alberto è diventato qualcuno nel mondo del calcio, ormai quasi un trentennio fa.

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  • AQUILANI E LA ROMA

    Aquilani nasce e cresce proprio lì da calciatore, in quella Roma che stasera cercherà di battere in panchina. Prima nelle giovanili giallorosse e poi, nei primi anni del Duemila, nella sua prima squadra.

    Roma-Torino 3-1 del 10 maggio 2003: la data dell'esordio, Alberto non se l'è mai scordata. L'ha impressa a chiare lettere nella bacheca della propria memoria, così come le parole dell'arbitro di quell'incontro, Tiziano Pieri, che quel pomeriggio gli dice: "Tranquillo, finché non tocchi il pallone io non fischio la fine".

    Aquilani si prende davvero la Roma, dopo una proficua stagione in prestito alla Triestina in Serie B, a partire dal 2004. Gli allenatori il primo anno cambiano, al secondo arriva Luciano Spalletti. Lo ha affrontato e battuto qualche settimana fa, Alberto. Altro giro immenso del destino.

    Con Spalletti, Aquilani arriva a vincere Coppe Italia e Supercoppe, ma mai lo Scudetto. Lo sogna nel 2008, ma l'Inter di Mancini ha un guizzo finale nel diluvio di Parma e taglia il traguardo per prima. Alla fine saranno 149 le presenze complessive con la Roma, spesso da dodicesimo di lusso, con 15 reti segnate.

    Il cordone ombelicale si spezzerà però nell'estate del 2009, pochi mesi dopo aver firmato un rinnovo: Aquilani prende la strada di Liverpool, non sfonda, torna in Italia prima alla Juventus e poi al Milan. Quindi una serie di altre squadre. Non più la Roma, però.

  • "SARÀ UN'EMOZIONE, MA..."

    17 anni dopo la separazione del 2009, Aquilani ritrova la Roma. Da allenatore, stavolta. Per la prima volta nella sua nuova e interessante carriera. Anche se il momento per parlare di amarcord non è certo dei migliori.

    "È una partita importante anche per quello che rappresenta la mia persona e sicuramente mi sarebbe piaciuto tornare all'Olimpico in un momento differente, con un umore differente - ha detto l'allenatore del Sassuolo nella conferenza della vigilia - ma bisogna essere uomini e guardare in faccia la realtà. Non ci possiamo nascondere dietro un dito".

    Certo, difficoltà o non difficoltà, il cuore di Aquilani batterà un pochino più forte appena metterà piede all'interno dell'Olimpico.

    "Per me sarà un'emozione. Da allenatore è la prima volta che ci entro e questo non me lo toglie nessuno. Poi è altrettanto ovvio che devo cercare di mettere da parte qualsiasi tipo di sentimento e di emozione, perché il mio lavoro me lo richiede e il momento me lo richiede. Una volta che fischia l'arbitro non ci deve più essere sentimento".

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  • US Sassuolo v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    NOTTE DELICATISSIMA

    Sa benissimo, Aquilani, come il Sassuolo non possa più permettersi passi falsi. Così come lo sanno tutti quelli che hanno sott'occhio la classifica e il rendimento della sua squadra.

    Gli emiliani sono reduci da quattro sconfitte di fila. Ma non sono state quattro sconfitte normali: tra Muric e Turati, i palloni raccolti dai portieri all'interno della porta neroverde sono stati addirittura sedici. Media di quattro a partita. Il Sassuolo, non a caso, ha la peggior difesa del campionato.

    La zona retrocessione è lì, a un passo. E la vittoria del Venezia sull'Udinese ha dimostrato che chiunque là in fondo ha il desiderio e la possibilità di giocarsela. Anche con una rosa che, sulla carta, è inferiore a quella del Sassuolo.

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  • LE VOCI DI ESONERO

    Dopo il 2-4 contro la Fiorentina, che a sua volta è arrivato dopo il 2-6 contro la Lazio, lo 0-2 di Como e il 2-4 di Frosinone, le voci su un esonero di Aquilani hanno cominciato a circolare. Era scontato.

    Troppo brutto il momento dei neroverdi per non dare adito a delle speculazioni in questo senso. Che però, almeno fino a oggi, non sono mai state confermate dal club, deciso a puntare sull'allenatore rivelazione dello scorso campionato di Serie B assieme all'attuale torinista Ignazio Abate.

    Però è ovvio che Roma potrà rappresentare una sorta di spartiacque. Lo sa anche lo stesso Aquilani. In caso di nuovo ko con diversi goal al passivo, più che di ko "semplice" in sé, la panchina potrebbe davvero cominciare a traballare. E quella Roma che Alberto ha amato e ancora ama gli volterebbe le spalle, almeno per una sera.

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