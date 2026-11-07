Aquilani si gioca tutto in Roma-Sassuolo: dalla storia d'amore in giallorosso al pericolo esonero

Alberto Aquilani non avrà a disposizione Berardi, come da lui stesso annunciato alla vigilia. E neppure Volpato. Ma si tratta solo delle ultime due notizie di un periodo che, di brutte notizie, ne ha viste a bizzeffe.
La peggiore è che il suo Sassuolo ha completamente perso la via. Del gioco, dei risultati, soprattutto di un rendimento difensivo incredibilmente crollato da un certo punto in poi della stagione. Tanto che le voci di esonero, negli ultimi giorni, sono inevitabilmente cresciute d'intensità.
Roma e la sua metà giallorossa rappresentano forse la sua ultima spiaggia, di sicuro una notte delicatissima. Delicatissima e particolare. Perché proprio lì Alberto è diventato qualcuno nel mondo del calcio, ormai quasi un trentennio fa.
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