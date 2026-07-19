Apoteosi Spagna: è Campione del Mondo, Ferran Torres piega l’Argentina ai supplementari, secondo titolo per gli iberici

La Spagna di Luis De La Fuente è campione del Mondo, per la seconda volta nella sua storia. Gli iberici dominano completamente la Finale di New York, regalandosi la gloria ai supplementari grazie a una rete del subentrato Ferran Torres.





Nella cornice incredibile del MetLife, davanti a 83mila persone, le formazioni sono quelle annunciate alla vigilia: il partner d’attacco di Messi è Julian Alvarez, nella Spagna c’è regolarmente il terzetto Yamal, Olmo e Baena dietro Oyarzabal.

Pronti, via, il copione della partita è scritto: la squadra di De La Fuente fa la partita, l’Albinceleste rincorre e prova a pungere.

La prima grande chance la crea uno dei protagonisti più acclamati: Lamine Yamal semina il panico sulla corsia destra, dialoga con Dani Olmo e poi chiude l’azione, risponde presente il Dibu Martinez. L’equilibrio, comunque, è palpabile: la Spagna fa la sua partita di palleggio, l’Argentina di rimpallo e ripartenza. Per la successiva occasione, però, bisogna aspettare il minuto numero 39: gran combo centrale della Spagna, tiro libero per Oyarzabal, altra risposta del Dibu Martinez. La Spagna cresce nel finale di primo tempo: ci prova anche Cucurella da fuori, largo di poco. L’Argentina perde Lisandro Martinez per infortunio, al suo posto tocca ad Otamendi. Poi, i due fischi: all’intervallo è parità senza goal, con poche occasioni (e tutte spagnole) ad aver colorato il pomeriggio di New York.

Scaloni, dopo la pausa extralarge fra i due tempi, si ripresenta con Paredes al posto di Nico Gonzalez, ma la sostanza della partita vede ancora la Spagna a comandare le operazioni. Agli iberici, però, continua a mancare la stoccata finale: tanto possesso, buone trame potenziali, ma nessun affondo decisivo. Poco dopo l’ora di gioco De La Fuente inserisce Ferran Torres: il suo biglietto da visita al match è un colpo di testa neutralizzato da Emiliano Martinez. Come nei primi 45 minuti, anche nel secondo tempo la Spagna lievita col passare dei minuti, creando sempre più occasioni: a dieci minuti dalla fine, un colpo di testa di Laporte spaventa il popolo albinceleste, trovando ancora pronto il Dibu.

L’assedio rosso è costante: Nico Williams ha la palla del vantaggio in prossimità del novantesimo, sulla strada dell’ala dell’Athletic c’è sempre il Dibu. Nei 4 minuti di recupero arriva la svolta: Enzo Fernandez, già ammonito, travolge Cubarsì. Vincic non ha dubbi: secondo giallo e rosso per il centrocampista sudamericano. L’Argentina si dispera, Yamal ha l’ultima chance su punizione: Dibu para, ancora: a New York si materializzano i supplementari.

Nei primi 15 minuti di extra time, la Spagna crea l’ennesima occasione di incrinare la finale: cross di Nico Williams, colpo di testa a lato di un soffio di Merino. Poi, in realtà, la rete gli iberici la troverebbero pure, con Nico Williams: Vincic, però, annulla tutto per un precedente fallo di Merino ai danni di Otamendi.

Alla fine, però, il goal che la Spagna ha cercato per un intero pomeriggio arriva al minuto numero 106, il primo del secondo tempo supplementare.

Porro mette al centro un gran pallone dalla destra, Nico Williams fa la sponda per Ferran Torres che si butta sul pallone e lo mette in porta: 1-0, esplode di gioia la squadra di De La Fuente.

Nei restanti 14 minuti, arriva la reazione d’orgoglio dell’Argentina. Messi prova a creare pericoli, con il cuore di chi di mollare non ha proprio intenzione. Su un pallone messo dentro per Tagliafico, ci vuole la miglior chiusura di Cubarsì. Sulla’angolo seguente, invece, è Simeone a sparare alto un rigore in movimento.

Alla fine, la Spagna ce la fa: dopo 5 minuti di recupero nel secondo supplementari, è apoteosi per le Furie Rosse.



