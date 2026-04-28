Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Antonio ZappiGetty Images
Stefano Silvestri

Antonio Zappi non è più il presidente dell'AIA: ricorso respinto, confermati i 13 mesi di inibizione

Serie A

Il dirigente è stato fermato per presunte pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D: "Valuteremo l'adozione di ulteriori passaggi".

Pubblicità

Nei giorni della bufera che ha coinvolto Gianluca Rocchi, il mondo arbitrale è costretto a convivere con un altro terremoto: Antonio Zappi non è più il presidente dell'AIA.

Confermata la sanzione a carico del dirigente, arrivata a gennaio per mano del Tribunale Federale Nazionale: 13 mesi d'inibizione per presunte pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D.

Il ricorso presentato da Zappi è stato infatti respinto quest'oggi dal Collegio di Garanzia del CONI.

  • LA SENTENZA

    Questo è il testo della sentenza:

    "Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi in data odierna, HA RESPINTO il ricorso presentato dal dott. Antonio Zappi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, la Procura Federale presso la FIGC, in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, e trasmesso per conoscenza al sig. Emanuele Marchesi, per l'integrale riforma e conseguente annullamento della decisione n. 0092/CFA-2025-2026 (Registro procedimenti n. 0106/CFA/2025-2026 e Registro procedimenti n. 0108/CFA/2025-2026 riuniti) della Corte Federale di Appello Nazionale, Sezioni Unite, FIGC, emessa in data 23 febbraio 2026 e notificata in pari data, con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione n. 0143/TFNSD-2025-2026 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, FIGC del 22 gennaio 2026, con cui è stata irrogata, a carico del dott. Antonio Zappi, la sanzione di mesi 13 di inibizione; nonché di ogni eventuale atto, decisione, comunicato e/o provvedimento annesso e connesso, tra cui il dispositivo emesso dalla Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, in data 19 febbraio 2026, notificato in pari data, n. Dispositivo/0102/CFA-2025-2026 (Registro procedimenti n. 0106/CFA/2025-2026, Registro procedimenti n. 0108/CFA/2025-2026), con cui, all’esito dell’udienza di discussione del ricorso in appello presentato dal sig. Zappi Antonio, così decideva “Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li respinge"; la decisione n. 0143/TFNSD-2024-2025 (Reg. proc. n. 0119/TFNSD/2024-2025), emessa dal Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, FIGC, a seguito di udienza effettuata in data 12 gennaio 2026, e notificata in data 22 gennaio 2026, con la quale, per le violazioni ascritte al deferito, venivano applicate le seguenti sanzioni: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - al dott. Antonio Zappi, mesi 13 (tredici) di inibizione”; le Ordinanze istruttorie emesse, in sede di udienza del 12 gennaio 2026, da parte del Tribunale Federale Nazionale FIGC, di cui Ordinanza/0026/TFNSD-2025-2026 e l’ordinanza emessa a verbale; il deferimento della Procura Federale FIGC n. Prot. 120 pfi 25-26/GC/blp. Ha, altresì, condannato il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC".

    • Pubblicità

  • LE PAROLE DI ZAPPI

    Così parlava Zappi all'uscita dal CONI, prima della sentenza:

    "A livello sportivo oggi è il grado che ci porterà alla definitività. Valuteremo le motivazioni della sentenza per provare a verificare se ci possono essere ulteriori margini di impugnabilità e arrivare, eventualmente, a un livello risarcitorio. Spero nell'ultimo grado di giudizio della giustizia sportiva e poi valuteremo l'adozione di ulteriori passaggi: lo meritano i 115 anni dell'associazione".

    "Quello che mi ha ferito di più è sentirmi descrivere come abusante delle proprie funzioni e sleale, uno che ha violato l'articolo 4 del codice di giustizia sportiva. Prima che un arbitro sono un uomo di profondi valori: sentirmi condannato a 13 mesi, che per l'Aia e il sistema sono un ergastolo dirigenziale, credo sia anche un tema di sproporzione della pena".

    "Ho sentito dire che ho pressato organi tecnici per farli dimettere e per arrivare a questo in maniera concordato ho acquisito manifestazioni di interesse e disponibilità al cambio di ruolo. Ho promosso gli organi tecnici affinché assumessero l'incarico a organo tecnico superiore. Questo è stato valutato in maniera diversa dagli organi endofederali e spero che oggi il CONI lo rivaluti in una certa maniera".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COSA SUCCEDE ORA

    Zappi decade dunque da presidente dell'AIA. Ma cosa accadrà ora? Con ogni probabilità la palla passerà al vicepresidente vicario Francesco Massini e nuove elezioni dovranno essere indette entro 90 giorni. L'alternativa è quello di un commissariamento da parte della FIGC.