Antonio Raimondo sogna la Nazionale: chi è il bomber del Frosinone e miglior attaccante italiano della Serie A

C'è un personaggio particolare nella storia di Raimondo: Sinisa Mihajlovic. Che oggi non c'è più, rimpianto da tutti. Ma che quando c'era ha fatto le fortune di diversi calciatori allenati in giro per l'Italia.

Uno di questi è lui, il giovanissimo Antonio. Ha appena 17 anni quando Mihajlovic decide di concedergli quel primo spezzone in A a Verona, un giorno di cui ha "conservato tutto. È stata un’emozione indescrivibile, non avevo neanche realizzato dove mi trovavo”. E ne ha 18 un anno dopo, quando gioca la prima da titolare contro il Genoa.

“Lo ringrazierò per tutta la vita - ha detto Raimondo a GOAL - È stato il primo a credere in me a livello pro: a 16 anni mi chiamò in Prima squadra per gli allenamenti, era un sogno. Poi una settimana fece una conferenza stampa in cui annunciò che mi avrebbe fatto esordire. Io mi stavo andando ad allenare, non mi prendeva il telefono: mi ritrovai inondato di post, tutti i miei amici che mi scrivevano”.