Antonio Raimondo sogna la Nazionale: chi è il bomber del Frosinone e miglior attaccante italiano della Serie A

No, questa non l'aveva prevista proprio nessuno. Che Antonio Raimondo guardasse dall'alto al basso quasi tutti gli altri attaccanti della Serie A dopo tre giornate, era un'ipotesi nemmeno minimamente messa in preventivo.
Eppure è quel che sta accadendo in un inizio di campionato un po' pazzo da questo punto di vista. Il Frosinone si è preso 6 punti su 9 dopo aver già rischiato di imporre il pareggio alla Juventus all'esordio e a trascinarlo è stato lui, Raimondo, la vera sorpresa in una sorpresa tinta di giallazzurro.
Solo Malen ha segnato più di Raimondo nei primi 270 minuti del torneo: cinque volte contro quattro. Antonio ha punito due volte il Venezia, nel pirotecnico 3-2 andato in scena nel pomeriggio allo Stirpe, e una settimana fa aveva fatto lo stesso con la Fiorentina in casa sua.
Il risultato? Il Frosinone vola e Raimondo pure. Tanto che una chiamata in Nazionale da parte di Roberto Mancini, più prima che poi, sembra rappresentare uno scenario piuttosto concreto.
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