Antonio Nusa, il 'Neymar norvegese' che affronterà la Fiorentina col Club Brugge

Il talento norvegese ha sfiorato il trasferimento in Premier League già a gennaio, piace a Chelsea e Tottenham.

A gennaio tre club londinesi hanno cercato di portare Antonio Nusa in Inghilterra. In paticolare Tottenham e Chelsea avrebbero contattato il Club Brugge per acquistare l'attaccante, anche se alla fine il club più vicino a Nusa è stato il Brentford.

L'accordo era stato raggiunto sulla base di 31,1 milioni di dollari, prima che le visite mediche segnalassero un problema con la cartilagine del ginocchio e potenziali problemi alla schiena. Motivo per cui il Brentford ha preferito rinunciare all'acquisto di Nusa.

Il norvegese, a soli 19 anni, ha ancora tutto il tempo per guadagnarsi un grande trasferimento. Anzi è probabile che già quest'estate torneranno all'assalto. Ma l’hype è giustificato? GOAL prova a spiegarvelo.