Antonio Conte torna subito in panchina o resta fermo un anno? L'ex allenatore del Napoli ha dato un'indicazione chiara sul suo futuro

Come detto Antonio Conte è intervenuto al 'Festival dello Sport' solo tramite un video per ricordare i trent'anni dalla vittoria dell'ultima Coppa dei Campioni della Juventus.

A spiegare il motivo della sua assenza è stato proprio il tecnico salentino: "Mi sarebbe piaciuto esserci, ma al momento non sono in Italia. Mi sto godendo ancora un po' di vacanza, visto che quest'anno ho la possibilità di stare tranquillo e di riposarmi".

La sensazione, insomma, è che Conte voglia completamente staccare la spina dopo un biennio impegnativo sulla panchina del Napoli con cui ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.

