Antonio Conte torna subito in panchina o resta fermo un anno? L'ex allenatore del Napoli ha dato un'indicazione chiara sul suo futuro

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Nelle scorse settimane l'ombra di Antonio Conte volteggiava sulle panchine di Juventus e Milan.
Poi un paio di vittorie hanno quantomeno rimandato ogni discorso e rinsaldato la posizione di Luciano Spalletti e Ruben Amorim.
Anche perché lo stesso Conte, intervenuto in collegamento al 'Festival dello Sport' in corso a Trento, non sembra avere troppa fretta di tornare subito in panchina.
Ma cosa ha detto l'ex allenatore del Napoli sul suo futuro?