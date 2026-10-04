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Pisa SC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Antonio Conte torna subito in panchina o resta fermo un anno? L'ex allenatore del Napoli ha dato un'indicazione chiara sul suo futuro

Serie A

Il suo nome esce spesso fuori alle prime difficoltà delle grandi squadre ma Antonio Conte non sembra avere molta fretta di tornare in panchina. Resta fermo tutto l'anno?

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Nelle scorse settimane l'ombra di Antonio Conte volteggiava sulle panchine di Juventus e Milan.

Poi un paio di vittorie hanno quantomeno rimandato ogni discorso e rinsaldato la posizione di Luciano Spalletti e Ruben Amorim.

Anche perché lo stesso Conte, intervenuto in collegamento al 'Festival dello Sport' in corso a Trento, non sembra avere troppa fretta di tornare subito in panchina.

Ma cosa ha detto l'ex allenatore del Napoli sul suo futuro?

  • COSA HA DETTO CONTE

    Come detto Antonio Conte è intervenuto al 'Festival dello Sport' solo tramite un video per ricordare i trent'anni dalla vittoria dell'ultima Coppa dei Campioni della Juventus.

    A spiegare il motivo della sua assenza è stato proprio il tecnico salentino: "Mi sarebbe piaciuto esserci, ma al momento non sono in Italia. Mi sto godendo ancora un po' di vacanza, visto che quest'anno ho la possibilità di stare tranquillo e di riposarmi".

    La sensazione, insomma, è che Conte voglia completamente staccare la spina dopo un biennio impegnativo sulla panchina del Napoli con cui ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.

  • LA SMENTITA DI CARNEVALI

    Peraltro qualche giorno fa, sempre dallo stesso palco, Giovanni Carnevali aveva smentito qualsiasi contatto o pensiero per il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus.

    "Conte è un amico, un allenatore top, di grandissimo livello, ma non è un nostro pensiero e non lo è mai stato" ha dichiarato il CEO bianconero.

    Parole che ovviamente avranno fatto piacere a Luciano Spalletti, ovvero il tecnico scelto dalla Juventus già nella seconda parte della scorsa stagione e confermato nonostante la mancata qualificazione in Champions League.

    "Oggi abbiamo bisogno di continuità. Spalletti ha anche uno staff molto preparato. C'è anche unione, essere vicini serve soprattutto quando le cose vanno male. Poi conta il campo: le parole non contano un tubo" ha sottolineato Carnevali.

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  • LE ALTRE PISTE PER CONTE

    Nelle scorse settimane il nome di Antonio Conte era stato accostato anche ad altre due panchine importanti, ovvero quelle di Milan e Manchester United.

    I rossoneri però hanno superato un momento critico grazie al successo per 3-0 ottenuto contro il Lecce prima della sosta, che ha permesso ad Amorim di allontanare qualsiasi fantasma.

    E nonostante un inizio di stagione a dir poco difficile anche il Manchester United, dodicesimo in Premier con cinque punti dopo cinque partite, non ha approfittato della sosta per cambiare allenatore preferendo proseguire con Carrick.

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  • LE PAUSE DI CONTE

    Peraltro per Antonio Conte non si tratterebbe della prima stagione senza panchina durante la sua carriera da allenatore.

    Dopo la rottura col Chelsea, ad esempio, il tecnico era rimasto fermo un anno prima di accettare l'offerta dell'Inter di Zhang e Marotta che avrebbe riportato a vincere lo Scudetto.

    Ancora più lungo il periodo di riposo dopo l'addio al Tottenham, avvenuto nel marzo 2023, col ritorno in panchina alla guida del Napoli solo nell'estate del 2024.

    Conte invece, negli ultimi anni, è subentrato fin qui a stagione in corso solo una volta proprio al Tottenham dove era arrivato a novembre 2021, riportando gli Spurs in Champions League.

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