Antonio Conte è il top player del Napoli: difesa, mentalità e gestione, può vincere il sesto campionato in carriera

Conte si è confermato la garanzia per eccellenza in Italia: tutti i fattori che hanno portato il Napoli ad un passo dallo scudetto.

Quando c'è lui si alzano automaticamente le aspettative, concetto che ha più volte ribadito in stagione Antonio Conte per sottolineare l'impatto che ha ogni volta che prende una squadra.

E più quella squadra è in difficoltà più emerge il lavoro del tecnico, che adesso è davvero vicino a trascinare giocatori arrivati al decimo posto nella passata stagione fino allo scudetto.

A quattro giornate dalla fine il Napoli si ritrova primo in classifica con tre punti di vantaggio sull'Inter e tutto nelle proprie mani: quando il campionato sembrava aver preso la direzione dell'Inter i nerazzurri sono crollati mentre la squadra di Conte non ha fallito.

Tre vittorie ed un pareggio; questo quanto manca al Napoli per proclamarsi Campione d'Italia. Conte invece si è già confermato per l'ennesima volta un fattore decisivo, soprattutto in Serie A.