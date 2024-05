Antonio Conte al Napoli, ci siamo: contratto fino al 2027, ultimi dettagli prima dell'ufficialità

Il Napoli si prepara a ripartire da Antonio Conte: contratto triennale pronto, nel suo staff sarà presente anche Lele Oriali.

Sì, il futuro di Antonio Conte sarà al Napoli. L'ex allenatore di Inter e Juventus, senza panchina da quando più di un anno fa ha lasciato il Tottenham, si prepara a far ripartire la propria carriera in Italia e in Serie A.

Secondo Fabrizio Romano, ormai ci siamo: l'accordo tra Conte e il Napoli, ben avviato già dai giorni scorsi, è ormai in dirittura d'arrivo.

Al termine di una stagione disastrosa, e con lo Scudetto rapidamente scucito dal petto per mano dell'Inter, i partenopei inizieranno dunque da lui l'opera di ricostruzione in vista delle prossime stagioni.