Anticipi e posticipi Serie A della 34ª giornata: Inter-Torino sabato alle 15, poi Juve-Milan. Napoli-Roma domenica alle 18

La Lega Serie A ha reso noto il programma del 34° turno di Serie A: c'è Inter-Torino, possibile gara scudetto, e gli scontri Juve-Milan e Napoli-Roma.

Sono stati resi noti gli anticipi ed i posticipi per le prossime giornate di Serie A, decisive per i piazzamenti europei e la corsa salvezza.

La gara di cartello è chiaramente Inter-Torino, in programma a San Siro, possibile match scudetto nel caso in cui i nerazzurri non dovessero battere il Milan nel derby lunedì sera, nella sfida valida per il 33° turno.

Nel programma del prossimo turno anche due gare fondamentali nella corsa alle coppe europee, gli scontir diretti tra Juventus e Milan e tra Napoli e Roma.